Jak każe obyczaj, poznajcie obsadę "The Custom of the Country"

W Hollywood trwają prace nad dramatem "The Custom of the Country". Jakiś czas temu informowaliśmy, że do Sydney Sweeney dołączy Leo Woodall (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ).
Nowe nazwiska w obsadzie "The Custom of the Country"
Do obsady "The Custom of the Country
" dołączyli Josh Finan
, Louis Garrel
, Matthew Goode
, Rose Leslie
, Martha Plimpton
, Irene Jacob
, Hugh Dancy
, Ian Hart
, James McArdle
, Rosie Sheehy
, Louisa Harland
, Ronkẹ Adékọluẹ́jọ́
, Dominic West
i Miranda Richardson
. Deadline nie podaje szczegółów ról, które im przypadły. Wiadomo, że Sweeney
wcieli się w Undine Spragg.
Będąca literackim pierwowzorem scenariusza książka Edith Wharton
ukazała się w Polsce nakładem Wydawnictwa MG pod tytułem "Jak każe obyczaj". W oficjalnym opisie czytamy: Undine Spragg ma wielkie ambicje – chce osiągnąć "wszystko, co najlepsze". Dzięki imponującej (a zarazem przerażającej) wytrwałości, ogromnemu sprytowi, zatrważającej zdolności manipulacji oraz nietuzinkowej urodzie i przepysznemu egoizmowi udaje jej się piąć na coraz to wyższe szczeble drabiny społecznej. Trafia do nowojorskiego światka, na paryskie salony, do zamków francuskiej arystokracji… Na każdym etapie swojej kariery poznaje dotychczas jej obce obyczaje, do których błyskawicznie się adaptuje.
Gdzie są granice ambicji tej fascynującej antybohaterki? Czy je osiągnie? I wreszcie: kto za to wszystko zapłaci?
Zobacz zwiastun "Pomocy domowej"Sydney Sweeney
mogliśmy ostatnio zobaczyć w wyreżyserowanym przez Paula Feiga
thrillerze "Pomoc domowa
". Na planie spotkała się m.in. z Amandą Seyfried
i Brandonem Sklenarem
. Przypominamy zwiastun: