Gwiazda "Jednego dnia" u boku Sweeney w ekranizacji klasycznej powieści

Deadline
Gwiazda &quot;Jednego dnia&quot; u boku Sweeney w ekranizacji klasycznej powieści
źródło: Getty Images
autor: Dia Dipasupil
Sydney Sweeney nie zwalnia tempa - jednym z jej zaplanowanych projektów jest adaptacja klasycznej powieści "The Custom of the Country" autorstwa Edith Wharton. Do sieci trafiła informacja, że u boku aktorki zagra Leo Woodall.


"The Custom of the Country" - zarys fabuły



GettyImages-2245474281.jpg Getty Images © Samir Hussein


Projekt powstaje dla Studiocanal oraz wytwórni Rabbit’s Foot Films Charlesa Fincha. Reżyserią zajmie się Josie Rourke, która odpowiada również za scenariusz na podstawie książki. Sweeney wcieli się w Undine Spragg, ambitną kobietę z amerykańskiego Środkowego Zachodu, która próbuje wspiąć się na szczyty nowojorskiej elity. Uzbrojona w urodę, determinację i bezwzględną ambicję, w drodze po miłość i fortunę bohaterka rzuca wyzwanie zamkniętemu światu arystokracji, nie bojąc się skandali i kontrowersji. Na ten moment nie podano, kogo zagra Woodall

Producentami filmu będą Sweeney, Finch, Monumental Pictures oraz Studiocanal, które w pełni sfinansuje projekt. Studio planuje kinową dystrybucję na swoich terytoriach (m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Australii, Nowej Zelandii, Polsce), a światową sprzedaż rozpocznie podczas European Film Market w Berlinie.

Leo Woodall zdobył rozpoznawalność dzięki występowi w drugim sezonie serialu "Biały Lotos" (Sweeney zagrała w pierwszym) oraz produkcji Netflixa "Jeden dzień". Wkrótce pojawi się także w innym serialu tej platformy "Vladimir" u boku Rachel Weisz. Premiera zaplanowana jest na 6 marca. 

"Vladimir" - zwiastun



The Custom of the Country  (2028)

 The Custom of the Country

