Gwiazda "Jednego dnia" u boku Sweeney w ekranizacji klasycznej powieści

Sydney Sweeney nie zwalnia tempa - jednym z jej zaplanowanych projektów jest adaptacja klasycznej powieści "The Custom of the Country" autorstwa Edith Wharton. Do sieci trafiła informacja, że u boku aktorki zagra Leo Woodall. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"The Custom of the Country" - zarys fabuły
Getty Images © Samir Hussein
Projekt powstaje dla Studiocanal oraz wytwórni Rabbit’s Foot Films Charlesa Fincha
. Reżyserią zajmie się Josie Rourke
, która odpowiada również za scenariusz na podstawie książki. Sweeney
wcieli się w Undine Spragg, ambitną kobietę z amerykańskiego Środkowego Zachodu, która próbuje wspiąć się na szczyty nowojorskiej elity. Uzbrojona w urodę, determinację i bezwzględną ambicję, w drodze po miłość i fortunę bohaterka rzuca wyzwanie zamkniętemu światu arystokracji, nie bojąc się skandali i kontrowersji. Na ten moment nie podano, kogo zagra Woodall
.
Producentami filmu będą Sweeney
, Finch
, Monumental Pictures oraz Studiocanal, które w pełni sfinansuje projekt. Studio planuje kinową dystrybucję na swoich terytoriach (m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Australii, Nowej Zelandii, Polsce), a światową sprzedaż rozpocznie podczas European Film Market w Berlinie. Leo Woodall
zdobył rozpoznawalność dzięki występowi w drugim sezonie serialu "Biały Lotos
" (Sweeney
zagrała w pierwszym) oraz produkcji Netflixa "Jeden dzień
". Wkrótce pojawi się także w innym serialu tej platformy "Vladimir
" u boku Rachel Weisz
. Premiera zaplanowana jest na 6 marca.
"Vladimir" - zwiastun