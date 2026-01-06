Newsy Filmy Multimedia Hugh Jackman jako Robin Hood. Tak wygląda pierwszy zwiastun filmu "The Death of Robin Hood"
Hugh Jackman jako Robin Hood. Tak wygląda pierwszy zwiastun filmu "The Death of Robin Hood"

Hugh Jackman jako Robin Hood. Tak wygląda pierwszy zwiastun filmu &quot;The Death of Robin Hood&quot;
Po pierwszych zdjęciach ujawnionych przed kilkoma tygodniami nadszedł w końcu czas na pierwszy zwiastun nowej filmowej wersji opowieści o Robin Hoodzie. W interpretacji studia A24 w starego Księcia Złodziei wciela się Hugh Jackman. Oficjalny trailer "The Death of Robin Hood" możecie zobaczyć poniżej.

"The Death of Robin Hood" – pierwszy zwiastun filmu





"The Death of Robin Hood" – co wiemy o filmie?



Według opisu podanego przez serwis Deadline, A24 postanowiło podejść do historii Robin Hooda od nieeksplorowanej dotąd przez kino strony. "The Death of Robin Hood" będzie thrillerem ukazującym bohatera zmagającego się z własną przeszłością po latach życia przepełnionego zbrodniami i morderstwami. Film spotyka go w następstwie bitwy, którą bohater uważał za swoją ostatnią. Ciężko ranny, trafia pod opiekę tajemniczej kobiety, dzięki której otrzyma szansę na odkupienie.

Nową wersję legendy o Robin Hoodzie wyreżyserował Michael Sarnoski , autor takich filmów jak "Świnia" i "Ciche miejsce: Dzień pierwszy". Poza Hugh Jackmanem, w filmie występują także Jodie Comer ("Motocykliści"), Bill Skarsgård ("To"), Murray Bartlett ("Biały Lotos") oraz Noah Jupe ("Hamnet"). 

Film będzie pierwszym od "Powrotu Robin Hooda" filmem skupiającym się na późnych latach Księcia Złodziei, choć inaczej niż w wersji Richarda Lestera zwiastun "The Death of Robin Hood" sugeruje dużo bardziej refleksyjny, poważny ton. Na tę chwilę data premiery filmu nie została ujawniona, choć wiadomo, że produkcja trafi do kin jeszcze w tym roku. 

