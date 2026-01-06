Hugh Jackman jako Robin Hood. Tak wygląda pierwszy zwiastun filmu "The Death of Robin Hood"

Po pierwszych zdjęciach ujawnionych przed kilkoma tygodniami nadszedł w końcu czas na pierwszy zwiastun nowej filmowej wersji opowieści o Robin Hoodzie. W interpretacji studia A24 w starego Księcia Złodziei wciela się Hugh Jackman. Oficjalny trailer "The Death of Robin Hood" możecie zobaczyć poniżej.
"The Death of Robin Hood" – pierwszy zwiastun filmu
"The Death of Robin Hood" – co wiemy o filmie?
Według opisu podanego przez serwis Deadline, A24 postanowiło podejść do historii Robin Hooda
od nieeksplorowanej dotąd przez kino strony. "The Death of Robin Hood
" będzie thrillerem ukazującym bohatera zmagającego się z własną przeszłością po latach życia przepełnionego zbrodniami i morderstwami. Film spotyka go w następstwie bitwy, którą bohater uważał za swoją ostatnią. Ciężko ranny, trafia pod opiekę tajemniczej kobiety, dzięki której otrzyma szansę na odkupienie.
Nową wersję legendy o Robin Hoodzie
wyreżyserował Michael Sarnoski
, autor takich filmów jak "Świnia
" i "Ciche miejsce: Dzień pierwszy
". Poza Hugh Jackmanem
, w filmie występują także Jodie Comer
("Motocykliści
"), Bill Skarsgård
("To
"), Murray Bartlett
("Biały Lotos
") oraz Noah Jupe
("Hamnet
").
Film będzie pierwszym od "Powrotu Robin Hooda
" filmem skupiającym się na późnych latach Księcia Złodziei, choć inaczej niż w wersji Richarda Lestera
zwiastun "The Death of Robin Hood
" sugeruje dużo bardziej refleksyjny, poważny ton. Na tę chwilę data premiery filmu nie została ujawniona, choć wiadomo, że produkcja trafi do kin jeszcze w tym roku.