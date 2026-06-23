"The Debut": Oto Julianne Moore w nowym filmie Jesse'ego Eisenberga (zwiastun)

"The Debut" zaliczył debiut. W sieci właśnie pojawił się pierwszy zwiastun nowego filmu w reżyserii Jesse'ego Eisenberga. Po "Prawdziwym bólu" twórca przygotował produkcję, w której zagrali Julianne Moore i Paul Giamatti.
O czym opowie "The Debut"? Bohaterką "The Debut" jest nieśmiała kobieta, która niespodziewanie dostaje rolę w lokalnym przedstawieniu oryginalnego musicalu.
Pod wpływem charyzmatycznego i enigmatycznego reżysera zatraca się w roli i świecie spektaklu. Eisenberg
sam napisał scenariusz filmu. Jest również autorem muzyki. W roli kierownika muzycznego wspiera go z Steven Gizicki, odpowiedzialny za ścieżki dźwiękowe filmów "Kompletnie nieznany
" czy "La La Land
".
Poza Paulem Giamattim
i Julianne Moore
na ekranie pojawią się także Halle Bailey
("Mała syrenka
"), Havana Rose Liu
("Na dnie
"), Bernadette Peters
("Grosz z nieba
"), Bonnie Milligan
("I tak po prostu...
", Colton Ryan
("Drogi Evanie Hansenie
"), Lilli Cooper
("Czwarta władza
") oraz Maulik Pancholy
("Rockefeller Plaza 30
").
Film powstał dla studia A24.
"The Debut" – zobacz zwiastun