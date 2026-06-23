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"The Debut": Oto Julianne Moore w nowym filmie Jesse'ego Eisenberga (zwiastun)

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Debut%22%3A+Oto+Julianne+Moore+w+nowym+filmie+Jesse%27ego+Eisenberga+%28zwiastun%29-167231
&quot;The Debut&quot;: Oto Julianne Moore w nowym filmie Jesse'ego Eisenberga (zwiastun)
"The Debut" zaliczył debiut. W sieci właśnie pojawił się pierwszy zwiastun nowego filmu w reżyserii Jesse'ego Eisenberga. Po "Prawdziwym bólu" twórca przygotował produkcję, w której zagrali Julianne Moore i Paul Giamatti.

O czym opowie "The Debut"?



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Bohaterką "The Debut" jest nieśmiała kobieta, która niespodziewanie dostaje rolę w lokalnym przedstawieniu oryginalnego musicalu. Pod wpływem charyzmatycznego i enigmatycznego reżysera zatraca się w roli i świecie spektaklu. 
  
Eisenberg sam napisał scenariusz filmu. Jest również autorem muzyki. W roli kierownika muzycznego wspiera go z Steven Gizicki, odpowiedzialny za ścieżki dźwiękowe filmów "Kompletnie nieznany" czy "La La Land". 

Poza Paulem Giamattim i Julianne Moore na ekranie pojawią się także Halle Bailey ("Mała syrenka"), Havana Rose Liu ("Na dnie"), Bernadette Peters ("Grosz z nieba"), Bonnie Milligan ("I tak po prostu...", Colton Ryan ("Drogi Evanie Hansenie"), Lilli Cooper ("Czwarta władza") oraz Maulik Pancholy ("Rockefeller Plaza 30").

Film powstał dla studia A24.

"The Debut" – zobacz zwiastun


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