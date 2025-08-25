Annette Bening w spin-offie "Yellowstone". W "The Dutton Ranch" powrócą uwielbiani bohaterowie

Annette Bening dołączyła do obsady serialu "The Dutton Ranch", czyli spin-offu "Yellowstone". Aktorka spotka się na planie m.in. z Kelly Reilly i Cole'em Hauserem, którzy w oryginalnym serialu wcielali się w Beth Dutton i Ripa Wheelera.
Annette Bening w "The Dutton Ranch". Kogo zagra?
Akcja "The Dutton Ranch" ma się toczyć po wydarzeniach przedstawionych w piątym sezonie "Yellowstone
". Przypomnijmy: Beth i Rip sprzedali swoją ziemię rezerwatowi Standing Rock i przenieśli się na inne, mniejsze ranczo w miejscowości Dillon w Montanie.
przypadła rola Beulah Jackson – potężnej, przebiegłej i czarującej właścicielki dużego rancza w Teksasie. Obowiązki showrunnera przypadły Chadowi Feehanowi
, który współpracował z Taylorem Sheridanem
– twórcą uniwersum "Yellowstone
" – przy serialu "Stróżowie prawa: Bass Reeves
". Do swojej roli powróci też Finn Little
, czyli ekranowy Carter.
Ostatnie role Annette BeningAnnette Bening
mogliśmy niedawno zobaczyć w serialu "Niedaleko pada jabłko
" oraz takich filmach jak "Śmierć na Nilu
", "Zwycięskie losy Jerry'ego i Marge
" czy "Czyściciel
". Tytułowa rola w zrealizowanym dla Netfliksa dramacie biograficznym "Nyad
" przyniosła jej piątą nominację do Oscara. Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy m.in. "The Bride
", czyli nową wersję "Narzeczonej Frankensteina
" w reżyserii Maggie Gyllenhaal
.
Aktualnie uniwersum "Yellowstone
" zamyka drugi sezon "1923
" – spin-offu z Helen Mirren
i Harrisonem Fordem
w rolach głównych. Przypominamy jego zwiastun: