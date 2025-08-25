Newsy Seriale Annette Bening w spin-offie "Yellowstone". W "The Dutton Ranch" powrócą uwielbiani bohaterowie
Annette Bening dołączyła do obsady serialu "The Dutton Ranch", czyli spin-offu "Yellowstone". Aktorka spotka się na planie m.in. z Kelly Reilly i Cole'em Hauserem, którzy w oryginalnym serialu wcielali się w Beth Dutton i Ripa Wheelera.

Annette Bening w "The Dutton Ranch". Kogo zagra?


Akcja "The Dutton Ranch" ma się toczyć po wydarzeniach przedstawionych w piątym sezonie "Yellowstone". Przypomnijmy: Beth i Rip sprzedali swoją ziemię rezerwatowi Standing Rock i przenieśli się na inne, mniejsze ranczo w miejscowości Dillon w Montanie.

GettyImages-2210796035.jpg Getty Images © Kristina Bumphrey

Bening przypadła rola Beulah Jackson –  potężnej, przebiegłej i czarującej właścicielki dużego rancza w Teksasie. Obowiązki showrunnera przypadły Chadowi Feehanowi, który współpracował z Taylorem Sheridanem – twórcą uniwersum "Yellowstone" – przy serialu "Stróżowie prawa: Bass Reeves". Do swojej roli powróci też Finn Little, czyli ekranowy Carter.

Ostatnie role Annette Bening


Annette Bening mogliśmy niedawno zobaczyć w serialu "Niedaleko pada jabłko" oraz takich filmach jak "Śmierć na Nilu", "Zwycięskie losy Jerry'ego i Marge" czy "Czyściciel". Tytułowa rola w zrealizowanym dla Netfliksa dramacie biograficznym "Nyad" przyniosła jej piątą nominację do Oscara. Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy m.in. "The Bride", czyli nową wersję "Narzeczonej Frankensteina" w reżyserii Maggie Gyllenhaal

Zobacz zwiastun drugiego sezonu "1923"


Aktualnie uniwersum "Yellowstone" zamyka drugi sezon "1923" – spin-offu z Helen Mirren i Harrisonem Fordem w rolach głównych. Przypominamy jego zwiastun: 


