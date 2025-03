"The Electric State": recenzja filmu z Millie Bobby Brown. Netflix wydał na niego fortunę. Było warto?

"The Electric State": recenzja filmu

"The Electric State": o filmie





"The Electric State" rozgrywa się w alternatywnej, futurystycznej wersji retro lat 90. ubiegłego wieku. Millie Bobby Brown (" Stranger Things ", " Enola Holmes ", " Dama ") wciela się w Michelle, osieroconą nastolatkę próbującą poradzić sobie w społeczeństwie, gdzie czujące roboty, wyglądające jak maskotki albo postaci z kreskówek, niegdyś pokojowo nastawione służyły ludziom, teraz żyją na wygnaniu po nieudanym powstaniu. Obraz świata, jaki ma Michelle, wywraca się do góry nogami pewnej nocy, gdy odwiedza ją Cosmo, słodki, tajemniczy robot najwyraźniej kontrolowany przez Christophera - genialnego młodszego brata Michelle, który wbrew jej przekonaniom jednak żyje. Dlatego Michelle, zdeterminowana, by odnaleźć Christophera, przemierza wraz z Cosmo amerykański południowy zachód i wkrótce, chcąc nie chcąc, łączy siły z Keatsem (w tej roli Chris Pratt - " Strażnicy Galaktyki ", " Jurassic World "), słabo zarabiającym przemytnikiem i jego dowcipnym robotem, Hermanem (którego w oryginalnej wersji dubbinguje Anthony Mackie ). Gdy Keats i Michelle docierają do strefy dla wykluczonych, gdzie na pustyni za murem roboty żyją na własnych zasadach, poznają dziwaczną, barwną grupę robotycznych sprzymierzeńców i zaczynają rozumieć, że siły stojące za zniknięciem Christophera są dużo bardziej złowieszcze, niż sądzili.W naszej recenzji filmu piszemy: W " The Electric State " retro-futurystyczny punkt wyjścia przypomina o historii jako zbiorze faktów, które nie musiały zajść. Porzekadło może i mądre, lecz co z tego, skoro po prologu następuje reszta seansu. Blockbusterową mamałygę zlepiono z wydarzeń popkulturze znanych, o zużytej, przewidywalnej dynamice, w dodatku wypełnionych bohaterami pisanymi metodą kopiuj-wklej. Retromania ma się tu dobrze, cyberpunkowe realia kuszą, krewniakom Myszki Miki towarzyszy włoski bliźniak Steve’a Jobsa , E.T. z przeszłości zostało zastąpione AI z przyszłości, a w tle majaczą kolejne inspiracje: " Toy Story ", " Ready Player One ", " Strażnicy Galaktyki "…Z wyliczanki hashtagów nie robi się jednak dobrego filmu. Nie pomogły gwiazdy w obsadzie, ponoć rekordowy budżet ani zjawiskowe kadry wyjęte z pierwowzoru Simona Stålenhaga . Nie pomogło też znane miłośnikom Marvela nazwisko na stołku reżysera. Bracia Russo faszerują się popkulturą i chcą ją przetwarzać, lecz trudno nazwać to twórczością. Efekt? Netfliksowe puste kalorie, niepozostawiające śladu w głowie, całkiem jednak możliwe, że pozostawiające ślad na sumieniu.Całą recenzję przeczytacie