Co sugerują pierwsze zdjęcia z planu nowego "Egzorcysty"?

Trwają prace na planie kolejnego "Egzorcysty". Za nową odsłonę cyklu odpowiedzialny jest Mike Flanagan, a główna rola przypadła Scarlett Johansson. Aktorka jest jedną z gwiazd , które możemy dostrzec na nowych zdjęciach z planu horroru.
Co sugerują zdjęcia z planu?
Przypomnijmy, że w filmie występują także Jacobi Jupe
, Chiwetel Ejiofor
, Laurence Fishburne
, Diane Lane
, Sasha Calle
oraz John Leguizamo
. Poza nimi na ekranie pojawią się stali współpracownicy reżysera: Rahul Kohli, Hamish Linklater, Gil Bellows, Carl Lumbly, Robert Longstreet, Matt Biedel, Samantha Sloyan, Kate Siegel, John Gallagher Jr., Benjamin Pajak oraz Carla Gugino.
Fotki sugerują, że Johansson
i Calle
mogą wcielać się w detektywki, z kolei bohater Kohliego
gra funkcjonariusza policji. Jeśli te przypuszczenia się potwierdzą, niewykluczone, że nowy "Egzorcysta
" będzie w większym stopniu opowiadać o śledztwie w sprawie opętania, a nie o klasycznym starciu z demonami i próbach egzorcyzmów.
W jednym z wywiadów Flanagan
tak opowiadał o swoich ambicjach dotyczących swojego "Egzorcysty
": To okazja do zrobienia czegoś, czego jak sądzę nigdy wcześniej nie zrobiono z tą marką - czegoś, co oddaje hołd temu, co było, ale nie opiera się na samej nostalgii. Naprawdę widzę w tym okazję do nakręcenia najstraszniejszego filmu w mojej karierze. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, jak wysokie są oczekiwania.
Datę premiery wyznaczono na 12 marca 2027 roku.
