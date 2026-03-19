Co sugerują pierwsze zdjęcia z planu nowego "Egzorcysty"?
Filmy

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Exorcist%22%3A+Scarlett+Johansson%2C+Chiwetel+Ejiofor+i+Sasha+Calle+na+zdj%C4%99ciach+z+planu+filmu+Mike%27a+Flanagana-165688
źródło: Getty Images
autor: Jose Perez/Bauer-Griffin
Trwają prace na planie kolejnego "Egzorcysty". Za nową odsłonę cyklu odpowiedzialny jest Mike Flanagan, a główna rola przypadła Scarlett Johansson. Aktorka jest jedną z gwiazd , które możemy dostrzec na nowych zdjęciach z planu horroru.

Przypomnijmy, że w filmie występują także Jacobi Jupe, Chiwetel Ejiofor, Laurence Fishburne, Diane Lane, Sasha Calle oraz John Leguizamo. Poza nimi na ekranie pojawią się stali współpracownicy reżysera: Rahul Kohli, Hamish Linklater, Gil Bellows, Carl Lumbly, Robert Longstreet, Matt Biedel, Samantha Sloyan, Kate Siegel, John Gallagher Jr., Benjamin Pajak oraz Carla Gugino.

Fotki sugerują, że Johansson i Calle mogą wcielać się w detektywki, z kolei bohater Kohliego gra funkcjonariusza policji. Jeśli te przypuszczenia się potwierdzą, niewykluczone, że nowy "Egzorcysta" będzie w większym stopniu opowiadać o śledztwie w sprawie opętania, a nie o klasycznym starciu z demonami i próbach egzorcyzmów. 

GettyImages-2266650701.jpg Getty Images © Jose Perez/Bauer-Griffin


GettyImages-2266651136.jpg Getty Images © Jose Perez/Bauer-Griffin


GettyImages-2266650867.jpg Getty Images © Jose Perez/Bauer-Griffin


GettyImages-2266650730.jpg Getty Images © Jose Perez/Bauer-Griffin


GettyImages-2266650787.jpg Getty Images © Jose Perez/Bauer-Griffin


W jednym z wywiadów Flanagan tak opowiadał o swoich ambicjach dotyczących swojego "Egzorcysty": To okazja do zrobienia czegoś, czego jak sądzę nigdy wcześniej nie zrobiono z tą marką - czegoś, co oddaje hołd temu, co było, ale nie opiera się na samej nostalgii. Naprawdę widzę w tym okazję do nakręcenia najstraszniejszego filmu w mojej karierze. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, jak wysokie są oczekiwania.

Datę premiery wyznaczono na 12 marca 2027 roku. 

"Egzorcysta" w programie "Na skróty"



The Exorcist  (2027)

 The Exorcist

