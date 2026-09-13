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Wiemy, o czym opowie "The Exorcist: Martyrs"

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Exorcist%3A+Martyrs%22%3A+Kogo+graj%C4%85+Johansson%2C+Leguizamo+i+Ejiofor+Pierwsze+szczeg%C3%B3%C5%82y+fabu%C5%82y-168578
Wiemy, o czym opowie &quot;The Exorcist: Martyrs&quot;
źródło: Getty Images
autor: Jose Perez/Bauer-Griffin
Do tej pory szczegóły fabuły horroru "The Exorcist: Martyrs" trzymane były w tajemnicy. Film, którego premiera zaplanowana jest na 12 marca przyszłego roku, jest aktualnie na etapie postprodukcji. Portal ComicBookMovie, powołując się na Daniela Ritchmana, ujawnił, o czym opowie produkcja. 

Co wiemy o fabule "The Exorcist: Martyrs"?


Scarlett Johansson wciela się w policjantkę samodzielnie wychowującą syna. Trzynaście lat wcześniej brała ona udział w śledztwie, które doprowadziło do schwytania seryjnego mordercy-satanisty. Teraz prowadzi nowe dochodzenie w sprawie serii morderstw, które wiążą się z jej przeszłością. Jednocześnie jej nastoletni syn Max (Jacobi Jupe) staje się celem przerażającej demonicznej siły. 

GettyImages-2266650910.jpg Getty Images © Jose Perez/Bauer-Griffin

Marzec 2026. Scarlett Johansson, Chiwetel Ejiofor i Rahul Kohli na planie "The Exorcist: Martyrs"

Johnowi Leguizamo przypadła rola mordercy i satanisty znanego jako Ojciec Niedziela. Chiwetel Ejiofor gra księdza powiązanego ze śledztwem, a Laurence Fishburne – egzorcystę. Diane Lane przypadła rola matki bohaterki Johansson. Pomaga jej ona w opiece nad dzieckiem, które zostaje opętane.

W pozostałych rolach Sasha Calle i Rahul Kohli, którzy wcielają się w policjantów prowadzących śledztwo razem z bohaterką Johansson, a także szereg stałych współpracowników Flanagana: Hamish Linklater, Gil Bellows, Carl Lumbly, Robert LongstreetMatt Biedel, Samantha Sloyan, Kate Siegel, John Gallagher Jr., Benjamin Pajak i Carla Gugino.

Zobacz zwiastun filmu "Egzorcysta: Wyznawca"


"Egzorcysta: Wyznawca", czyli requel legendarnego filmu Williama Friedkina, trafił na ekrany w 2023 roku. Zdobył pięć nominacji do Złotych Malin, a ze względu na rozczarowujące wyniki finansowe David Gordon Green, który wzorem "Halloween" miał zrealizować trzy części, został odsunięty od projektu. Przypominamy zwiastun: 


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