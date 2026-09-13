Wiemy, o czym opowie "The Exorcist: Martyrs"

Do tej pory szczegóły fabuły horroru "The Exorcist: Martyrs" trzymane były w tajemnicy. Film, którego premiera zaplanowana jest na 12 marca przyszłego roku, jest aktualnie na etapie postprodukcji. Portal ComicBookMovie, powołując się na Daniela Ritchmana, ujawnił, o czym opowie produkcja.
Co wiemy o fabule "The Exorcist: Martyrs"?Scarlett Johansson
wciela się w policjantkę samodzielnie wychowującą syna. Trzynaście lat wcześniej brała ona udział w śledztwie, które doprowadziło do schwytania seryjnego mordercy-satanisty. Teraz prowadzi nowe dochodzenie w sprawie serii morderstw, które wiążą się z jej przeszłością. Jednocześnie jej nastoletni syn Max (Jacobi Jupe
) staje się celem przerażającej demonicznej siły.
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Marzec 2026. Scarlett Johansson, Chiwetel Ejiofor i Rahul Kohli na planie "The Exorcist: Martyrs"Johnowi Leguizamo
przypadła rola mordercy i satanisty znanego jako Ojciec Niedziela. Chiwetel Ejiofor
gra księdza powiązanego ze śledztwem, a Laurence Fishburne
– egzorcystę. Diane Lane przypadła rola matki bohaterki Johansson
. Pomaga jej ona w opiece nad dzieckiem, które zostaje opętane.
W pozostałych rolach Sasha Calle
i Rahul Kohli
, którzy wcielają się w policjantów prowadzących śledztwo razem z bohaterką Johansson
, a także szereg stałych współpracowników Flanagana
: Hamish Linklater
, Gil Bellows
, Carl Lumbly
, Robert Longstreet
, Matt Biedel
, Samantha Sloyan
, Kate Siegel
, John Gallagher Jr.
, Benjamin Pajak
i Carla Gugino
.
Zobacz zwiastun filmu "Egzorcysta: Wyznawca"
"Egzorcysta: Wyznawca
", czyli requel legendarnego filmu Williama Friedkina
, trafił na ekrany w 2023 roku. Zdobył pięć nominacji do Złotych Malin, a ze względu na rozczarowujące wyniki finansowe David Gordon Green
, który wzorem "Halloween
" miał zrealizować trzy części, został odsunięty od projektu. Przypominamy zwiastun: