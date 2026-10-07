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"The Exorcist: Martyrs": nowe zdjęcia i zapowiedź zwiastuna horroru ze Scarlett Johansson

Bloody Disgusting / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Exorcist%3A+Martyrs%22%3A+nowe+zdj%C4%99cia+i+zapowied%C5%BA+zwiastuna+horroru+Mike%27a+Flanagana+ze+Scarlett+Johansson-168969
&quot;The Exorcist: Martyrs&quot;: nowe zdjęcia i zapowiedź zwiastuna horroru ze Scarlett Johansson
Już wkrótce zobaczymy zwiastun nowego filmu z cyklu "Egzorcysta", zatytułowanego "The Exorcist: Martyrs". Tymczasem do sieci trafił krótki spot, w którym widzimy fragmenty nadchodzącego horroru.

Co wiemy o filmie?



Przypomnijmy, że główną bohaterką będzie Julie Miller, grana przez Scarlett Johansson. To nowojorska detektywka i samotna matka wychowująca 12-letniego syna Maxa. Na początku historii Miller aresztuje seryjnego mordercę znanego jako Father Sunday, w którego wcieli się John Leguizamo. Kobieta jest również świadkiem jego egzekucji. Jak można się domyślić, to dopiero początek jej problemów. W obsadzie są także Chiwetel Ejiofor i Laurence Fishburne - wcielą się w księży, którzy będą musieli zmierzyć się z nadprzyrodzonym zagrożeniem. Diane Lane ma zagrać matkę Julie, a Jacobi Jupe jej syna.


Reżyser Mike Flanagan zapowiada, że jego film nie będzie kolejną próbą odtworzenia klasyka Williama Friedkina z 1973 roku. Reżyser chce opowiedzieć nową historię osadzoną w świecie "Egzorcysty" wykorzystując przy tym elementy, które mogą przypominać trzecią część serii. Twórcy zamierzają obrać z nią zupełnie inny kierunek niż dotychczas.


W pozostałych rolach pojawiają się Sasha Calle i Rahul Kohli, którzy wcielają się w policjantów prowadzących śledztwo razem z bohaterką Johansson, a także szereg stałych współpracowników Flanagana: Hamish Linklater, Gil Bellows, Carl Lumbly, Robert LongstreetMatt Biedel, Samantha Sloyan, Kate Siegel, John Gallagher Jr., Benjamin Pajak i Carla Gugino. Film trafi do kin 12 marca 2027 roku.

"The Exorcist: Martyrs" - zapowiedź zwiastuna



Pełna wersja trailera pojawi się w piątek.


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 Egzorcysta: Początek

Egzorcysta III  (1990)

 Egzorcysta III

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