"The Exorcist: Martyrs": nowe zdjęcia i zapowiedź zwiastuna horroru ze Scarlett Johansson

Już wkrótce zobaczymy zwiastun nowego filmu z cyklu "Egzorcysta", zatytułowanego "The Exorcist: Martyrs". Tymczasem do sieci trafił krótki spot, w którym widzimy fragmenty nadchodzącego horroru.
Co wiemy o filmie?
Przypomnijmy, że główną bohaterką będzie Julie Miller, grana przez Scarlett Johansson
. To nowojorska detektywka i samotna matka wychowująca 12-letniego syna Maxa. Na początku historii Miller aresztuje seryjnego mordercę znanego jako Father Sunday, w którego wcieli się John Leguizamo
. Kobieta jest również świadkiem jego egzekucji. Jak można się domyślić, to dopiero początek jej problemów. W obsadzie są także Chiwetel Ejiofor
i Laurence Fishburne
- wcielą się w księży, którzy będą musieli zmierzyć się z nadprzyrodzonym zagrożeniem. Diane Lane
ma zagrać matkę Julie, a Jacobi Jupe
jej syna.
Reżyser Mike Flanagan
zapowiada, że jego film nie będzie kolejną próbą odtworzenia klasyka Williama Friedkina
z 1973 roku. Reżyser chce opowiedzieć nową historię osadzoną w świecie "Egzorcysty
" wykorzystując przy tym elementy, które mogą przypominać trzecią część serii
. Twórcy zamierzają obrać z nią zupełnie inny kierunek niż dotychczas.
W pozostałych rolach pojawiają się Sasha Calle
i Rahul Kohli
, którzy wcielają się w policjantów prowadzących śledztwo razem z bohaterką Johansson
, a także szereg stałych współpracowników Flanagana
: Hamish Linklater
, Gil Bellows
, Carl Lumbly
, Robert Longstreet
, Matt Biedel
, Samantha Sloyan
, Kate Siegel
, John Gallagher Jr.
, Benjamin Pajak
i Carla Gugino
. Film trafi do kin 12 marca 2027 roku.
"The Exorcist: Martyrs" - zapowiedź zwiastuna
Pełna wersja trailera pojawi się w piątek.