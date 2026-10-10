"The Exorcist: Martyrs": zwiastun filmu. Scarlett Johansson kontra szatan

12 marca 2027 roku w polskich kinach zadebiutuje horror "The Exorcist: Martyrs" będący nową odsłoną klasycznego cyklu "Egzorcysta". Wytwórnia Universal zaprezentowała właśnie pierwszy zwiastun oraz plakat filmu.
"The Exorcist: Martyrs": zwiastun
"The Exorcist: Martyrs": fabuła, obsada i twórcy Scarlett Johansson
wciela się w detektyw Julie Miller pracującą w nowojorskim wydziale zabójstw. 13 lat temu udało się jej schwytać seryjnego mordercę-satanistę znanego jako Father Sunday. Teraz bohaterka prowadzi śledztwo w sprawie nowej serii zabójstw, które mają związek z jej przeszłością. W tym samym czasie 12-letni syn kobiety staje się celem przerażającej, demonicznej siły.
W obsadzie znaleźli się także: Diane Lane
, Chiwetel Ejiofor
, Jacobi Jupe
, Sasha Calle
, Hamish Linklater
, Carl Lumbly
, John Gallagher Jr.
, Benjamin Pajak
, Carla Gugino
, John Leguizamo
oraz Laurence Fishburne
.
Reżyserem i scenarzystą "The Exorcist: Martyrs
" jest spec od kina grozy, Mike Flanagan
("Carrie
", "Nawiedzony dom na wzgórzu
", "Zagłada domu Usherów
").