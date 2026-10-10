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"The Exorcist: Martyrs": zwiastun filmu. Scarlett Johansson kontra szatan

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&quot;The Exorcist: Martyrs&quot;: zwiastun filmu. Scarlett Johansson kontra szatan
12 marca 2027 roku w polskich kinach zadebiutuje horror "The Exorcist: Martyrs" będący nową odsłoną klasycznego cyklu "Egzorcysta". Wytwórnia Universal zaprezentowała właśnie pierwszy zwiastun oraz plakat filmu. 

"The Exorcist: Martyrs": zwiastun




"The Exorcist: Martyrs": fabuła, obsada i twórcy



Scarlett Johansson wciela się w detektyw Julie Miller pracującą w nowojorskim wydziale zabójstw. 13 lat temu udało się jej schwytać seryjnego mordercę-satanistę znanego jako Father Sunday. Teraz bohaterka prowadzi śledztwo w sprawie nowej serii zabójstw, które mają związek z jej przeszłością. W tym samym czasie 12-letni syn kobiety staje się celem przerażającej, demonicznej siły.





W obsadzie znaleźli się także: Diane Lane, Chiwetel Ejiofor, Jacobi Jupe, Sasha Calle, Hamish Linklater, Carl Lumbly, John Gallagher Jr., Benjamin Pajak, Carla Gugino, John Leguizamo oraz Laurence Fishburne.

Reżyserem i scenarzystą "The Exorcist: Martyrs" jest spec od kina grozy, Mike Flanagan ("Carrie", "Nawiedzony dom na wzgórzu", "Zagłada domu Usherów").

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