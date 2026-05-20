"The Faith of Long Beach": Snoop Dogg zagra w dramacie bokserskim
"The Faith of Long Beach": Snoop Dogg zagra w dramacie bokserskim

Snoop Dogg, który wychował się w Long Beach, wraca na stare śmiecie. Raper wystąpi w rozgrywającym się w jego rodzinnych stronach dramacie sportowym "The Faith of Long Beach". U boku gwiazdora wystąpi Brandon Perea ("Twisters", "Nie!"), któremu przypadła w udziale rola główna.
      

O czym opowie film ze Snoop Doggiem?



GettyImages-2161936028.jpg Getty Images © Amy Sussman

"The Faith of Long Beach" opowie o cichym wojowniku ulicznym wychowanym w Long Beach, który jest rozdarty między swoją burzliwą przeszłością a obiecującą przyszłością. Chłopak próbuje bowiem porzucić uliczne bójki i podążyć tropem swojego dawno niewidzianego ojca do świata profesjonalnego boksu.

Scenarzystą i reżyserem projektu jest Eric Amadio ("Snowfall"), który zapowiada, że nie będzie to tylko film bokserski, ale i – jak sugeruje już tytuł – opowieść o wierze. O wierze w siebie, gdy nikt inny w ciebie nie wierzy, i wierze w ludzi, którzy nie chcą przestać cię wspierać, mówi twórca.
        
Przy okazji Brandona wiedziałem od razu, że mam swojego zniuansowanego, skomplikowanego wojownika. Snoop wnosi z kolei autentyzm: on widział już każdą wersję tego dzieciaka, a mimo to stawia na niego. To zaszczyt móc pokazać na ekranie miasto i ludzi z Long Beach, dodał reżyser.

Na razie nie wiemy, w kogo konkretnie wciela się Snoop Dogg. Raper jest również producentem filmu poprzez swoje studio Death Row Pictures.

"Snowfall" - zwiastun




Serial obyczajowy opowiadający o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta.

