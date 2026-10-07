Harbour i Cena w nowej komedii. Czyja rodzina zniknie?

David Harbour i John Cena spotkają się wkrótce na planie komedii "The Family Disappears". Projekt powstaje dla studia Fifth Seaseon.
Co wiemy o "The Family Disappears"?
Bohaterem "The Family Disappears
" jest mężczyzna, który po powrocie z delegacji odkrywa, że jego rodzina zniknęła. Mało tego – dowiaduje się też, że ich dom został sprzedany i aktualnie mieszka w nim obcy mężczyzna.
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Prace na planie ruszą 10 listopada. Materiał zostanie nagrany w Atlancie. Krzesło reżysera zajmie Jonatan Etzler
, który będzie pracował na podstawie scenariusza Brendana O'Hare'a.
Wśród producentów znaleźli się Nick Weidenfeld
i Alexis Garcia
.
Ostatnie role Davida HarbouraDavida Harboura
w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w "Fachowcu
", widowisku "Thunderbolts*
" oraz serialach: finałowym sezonie "Stranger Things
" i "Chętnych na seks
". Użyczał też głosu bohaterom animacji "A gdyby….?
", "Koszmarne Komando
" i "Wielka mała koza
". Aktualnie jego filmografię zamyka wyreżyserowany przez Courteney Cox
thriller "Evil Genius
", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Toronto. Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. "Avengers: Doomsday
", "Dziką noc 2
" i "Johna Rambo
".
Ostatnie role Johna CenyJohna Cenę
mogliśmy ostatnio oglądać m.in. w "Sojusznikach
" i "Braciszku
"; wystąpił też w serialach: drugim sezonie "Peacemakera
", opowiadającym o kulisach pracy WWE dokumencie "WWE: To wprost niewiarygodne!
" oraz – gościnnie – "Jedynej
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. "Matchbox: Film
" – inspirowaną resorakami komedię akcji, która już za kilka dni trafi na Apple TV (zwiastun poniżej) oraz animację "Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota
", która na ekrany polskich kin trafi w listopadzie.