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Harbour i Cena w nowej komedii. Czyja rodzina zniknie?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Family+Disappears%22%3A+John+Cena+i+David+Harbour+w+nowej+komedii-168983
Harbour i Cena w nowej komedii. Czyja rodzina zniknie?
źródło: Getty Images
autor: Brianna Bryson
David Harbour i John Cena spotkają się wkrótce na planie komedii "The Family Disappears". Projekt powstaje dla studia Fifth Seaseon.

Co wiemy o "The Family Disappears"?


Bohaterem "The Family Disappears" jest mężczyzna, który po powrocie z delegacji odkrywa, że jego rodzina zniknęła. Mało tego – dowiaduje się też, że ich dom został sprzedany i aktualnie mieszka w nim obcy mężczyzna. 

GettyImages-2298817345.jpg Getty Images © Noam Galai

Prace na planie ruszą 10 listopada. Materiał zostanie nagrany w Atlancie. Krzesło reżysera zajmie Jonatan Etzler, który będzie pracował na podstawie scenariusza Brendana O'Hare'a. Wśród producentów znaleźli się Nick Weidenfeld i Alexis Garcia

Ostatnie role Davida Harboura


Davida Harboura w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w "Fachowcu", widowisku "Thunderbolts*" oraz serialach: finałowym sezonie "Stranger Things" i "Chętnych na seks". Użyczał też głosu bohaterom animacji "A gdyby….?", "Koszmarne Komando" i "Wielka mała koza". Aktualnie jego filmografię zamyka wyreżyserowany przez Courteney Cox thriller "Evil Genius", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Toronto. Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. "Avengers: Doomsday", "Dziką noc 2" i "Johna Rambo".

Ostatnie role Johna Ceny


Johna Cenę mogliśmy ostatnio oglądać m.in. w "Sojusznikach" i "Braciszku"; wystąpił też w serialach: drugim sezonie "Peacemakera", opowiadającym o kulisach pracy WWE dokumencie "WWE: To wprost niewiarygodne!" oraz – gościnnie – "Jedynej". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. "Matchbox: Film" – inspirowaną resorakami komedię akcji, która już za kilka dni trafi na Apple TV (zwiastun poniżej) oraz animację "Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota", która na ekrany polskich kin trafi w listopadzie. 


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