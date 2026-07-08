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David Lowery rusza na połów. O czym opowie "The Fisherman"?

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Fisherman%22%3A+David+Lowery+pracuje+nad+adaptacj%C4%85+ksi%C4%85%C5%BCki+Johna+Langana-167476
David Lowery rusza na połów. O czym opowie &quot;The Fisherman&quot;?
źródło: Getty Images
autor: John Phillips
David Lowery ma już nowy projekt. "The Fisherman" będzie adaptacją dobrze przyjętej powieści z gatunku weird fiction autorstwa Johna Langana.

Co wiemy o "The Fisherman"?


Jak podaje The Hollywood Reporter, Lowery będzie nie tylko reżyserem, ale też współautorem scenariusza, nad którym pracuje wraz z Alexem Rossem Perrym. W Polsce książka Langana ukazała się nakładem wydawnictwa Vesper pt. "Poławiacz". W oficjalnym opisie czytamy:

Abe – mężczyzna w średnim wieku, doświadcza osobistej tragedii - umiera jego chorująca na raka żona. Nie mogąc pogodzić się ze stratą i próbując odegnać od niej myśli oddaje się nowej pasji  wędkarstwu. Do Abe'a wkrótce dołącza Dan  jego kolega z pracy, który również boryka się ze startą rodziny. Przyjaciele postanawiają wybrać się na ryby nad Dutchman's Creek – strumień o którym słyszeli różne historie. Po drodze zatrzymują się w przydrożnym barze. Tam poznają przerażającą legendę o strumyku i jego złej sławie i tajemniczej postaci znanej jako Der Fisher.


W projekt jako producenci zaangażowani są Michael Bay, Brad Fuller i Alex Ginno ze studia Platinum Dunes (serie "Ciche miejsce" i "Noc oczyszczenia") oraz Gary Dauberman i Mia Maniscalco z Coin Operated.

Zobacz zwiastun "Mother Mary"


Aktualnie filmografię Lowery'ego zamyka thriller "Mother Mary" z Anne Hathaway w roli tytułowej gwiazdy pop. Towarzyszą jej m.in. Michaela Coel i Hunter Schafer. Film zadebiutował na tegorocznym Festiwalu Filmów Fantastycznych "Golden Horse" w Tajpeju. Przypominamy jego zwiastun: 

 

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