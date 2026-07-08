David Lowery rusza na połów. O czym opowie "The Fisherman"?

David Lowery ma już nowy projekt. "The Fisherman" będzie adaptacją dobrze przyjętej powieści z gatunku weird fiction autorstwa Johna Langana.
Co wiemy o "The Fisherman"?
Jak podaje The Hollywood Reporter, Lowery
będzie nie tylko reżyserem, ale też współautorem scenariusza, nad którym pracuje wraz z Alexem Rossem Perrym
. W Polsce książka Langana ukazała się nakładem wydawnictwa Vesper pt. "Poławiacz". W oficjalnym opisie czytamy: Abe – mężczyzna w średnim wieku, doświadcza osobistej tragedii - umiera jego chorująca na raka żona. Nie mogąc pogodzić się ze stratą i próbując odegnać od niej myśli oddaje się nowej pasji
– wędkarstwu. Do Abe'a wkrótce dołącza Dan
– jego kolega z pracy, który również boryka się ze startą rodziny. Przyjaciele postanawiają wybrać się na ryby nad Dutchman's Creek – strumień o którym słyszeli różne historie. Po drodze zatrzymują się w przydrożnym barze. Tam poznają przerażającą legendę o strumyku i jego złej sławie i tajemniczej postaci znanej jako Der Fisher.
W projekt jako producenci zaangażowani są Michael Bay, Brad Fuller
i Alex Ginno
ze studia Platinum Dunes (serie "Ciche miejsce
" i "Noc oczyszczenia
") oraz Gary Dauberman
i Mia Maniscalco
z Coin Operated.
Zobacz zwiastun "Mother Mary"
Aktualnie filmografię Lowery'ego
zamyka thriller "Mother Mary
" z Anne Hathaway
w roli tytułowej gwiazdy pop. Towarzyszą jej m.in. Michaela Coel
i Hunter Schafer
. Film zadebiutował na tegorocznym Festiwalu Filmów Fantastycznych "Golden Horse" w Tajpeju. Przypominamy jego zwiastun: