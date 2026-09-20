"The Flood": Zach Cregger ("Resident Evil") połączy "2001: Odyseję kosmiczną" i "Obcego"

Nowy film Zacha Creggera, "Resident Evil", dopiero co wszedł do kin, a reżyser ma już w zanadrzu kolejny projekt. "The Flood" opisywane jest jako połączenie "2001: Odysei kosmicznej" i "Obcego – 8. pasażera Nostromo".
O czym opowie "The Flood", nowy film Zacha Creggera? Akcja "The Flood" będzie rozgrywać się na odosobnionej stacji kosmicznej, której załoga odbiera sygnał z odległego świata i odkrywa obcy obiekt, który zakrzywia czas i przestrzeń.
Opowieść wymyka się gatunkowym szufladkom, ale najbliżej jej do thrillera science-fiction. Cregger
, twórca "Barbarzyńców
", "Zniknięć
" i nowego "Resident Evil
", zdradził kilka szczegółów projektu w wywiadzie dla Men's Health. Po prostu uwielbiam tę historię. To film o czymś, co jest dla mnie bardzo ważne. To kolejna dziwaczna narracyjna struktura, trochę jak w "Barbarzyńcach" i "Zniknięciach", ale nie polega ona na przeskakiwaniu między punktami widzenia
, powiedział reżyser. Historia rozwija się w bardzo unikalny sposób, z czego jestem bardzo dumny. Jest niepokojąca, ale to nie horror, chociaż są tam sceny grozy
, dodał Cregger
. Boję się tego projektu. Wciąż nie jestem pewien, jak go nakręcić, ale myślę, że to dobrze. Nie porównuję go do "2001", bo uważam, że "2001" to arcydzieło w każdym sensie tego słowa. Jest to film głęboko dziwaczny – i też jest poniekąd filmem grozy. Myślę, że "2001" to ekscytujący horror o ludzkiej naturze – oraz, oczywiście, o sztucznej inteligencji. Zadaje wielkie pytania. W tym sensie jest tu jakaś zbieżność z "The Flood"
, podsumował twórca.
MOVIE SIĘ: Oceniamy nowe "Resident Evil"
TUTAJ przeczytacie naszą recenzję filmu.