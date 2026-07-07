"The Gatekeeper" ma już reżysera i scenarzystę z Oscarem na koncie

Amazon MGM Studios i Di Bonaventura Pictures kompletują ekipę nowego thrillera akcji "The Gatekeeper". Za reżyserię odpowie Matthew Michael Carnahan, twórca prezentowanego w Wenecji "Mosula", a scenariusz przygotowuje laureat Oscara Brian Helgeland, autor adaptacji "Tajemnic Los Angeles". Film będzie ekranizacją bestsellerowej serii Jamesa Byrne'a o byłym agencie Desmondzie "Dezie" Aloysiusie Limericku uwikłanym w międzynarodową intrygę.
"The Gatekeeper" – która część serii trafi na ekran w pierwszej kolejności?
Choć tytuł filmu nawiązuje do pierwszej książki z cyklu, fabuła filmu zostanie oparta przede wszystkim na "Deadlock", drugiej powieści o Dezie Limericku. To były agent o niezwykle wszechstronnych umiejętnościach, który po przypadkowym uratowaniu życia reporterowi wpada na trop rozległego spisku. Wkrótce staje do walki z ludźmi gotowymi zrobić wszystko, by ich tajemnice nigdy nie ujrzały światła dziennego.
W serii Jamesa Byrne'a
ukazały się dotąd cztery powieści: "The Gatekeeper", "Deadlock", "Chain Reaction" i "Storm Warning".
"Mosul" – zobacz zwiastun
Dla Carnahana
będzie to kolejny duży projekt po debiucie reżyserskim "Mosul
", który zadebiutował na festiwalu filmowym w Wenecji w 2019 roku. Carnahan napisał również scenariusze do "World War Z", które zarobiło ponad pół miliarda dolarów w światowym box offisie, oraz dobrze przyjętego przez krytyków "Deepwater Horizon
".