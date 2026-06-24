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Gwiazda "Syren" zatrudni eskortkę, by jego żona nie czuła się samotna

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Girlfriend%22%3A+Meghann+Fahy+i+Glenn+Howerton+w+nowym+filmie+Natalie+Morales-167248
Gwiazda &quot;Syren&quot; zatrudni eskortkę, by jego żona nie czuła się samotna
źródło: Getty Images
autor: Olivia Wong
Szykuje się skromny i zaskakująco szybki reunion dwóch gwiazd netfliksowego miniserialu "Syreny" – Meghann Fahy i Glenna Howertona. Jak donosi dziś portal Deadline, aktorzy już niebawem wystąpią wspólnie na wielkim ekranie w filmie "The Girlfriend" – komediowej opowieści o mężu, który z troski wynajmuje eskortkę dla swojej żony.

"The Girlfriend" – co wiemy?



Troska męża nie ma tu w żadnym wypadku podłoża seksualnego. "The Girlfriend" przytoczy historię szczęśliwego małżeństwa Claire i Elliota, które porzuca idealne życie w Nowym Jorku na rzecz obcej Alabamy. To właśnie tam Elliot (Howerton) otrzymuje lukratywną propozycję pracy. Wyprowadzka pary powoduje jednak dojmującą samotność i smutek Claire. Nie znajdując lepszego pomysłu, mąż postanawia zatrudnić pracownicę seksualną (Fahy), by ta spędzała czas z jego żoną, próbując zostać jej najlepszą przyjaciółką. Deadline w tej chwili nie ujawnia, która aktorka wcieli się w filmową Claire.

GettyImages-2273802061.jpg Getty Images © Taylor Hill
Meghann Fahy


Reżyserką projektu jest Natalie Morales, aktorka, która od kilku lat coraz pewniej stawia swoje kroki w amerykańskim kinie niezależnym. Jej ostatnim projektem są "Lekcje języka" z 2021 roku, w których zagrała u boku Marka Duplassa. Na tę chwilę nie wiadomo, czy i tym razem pojawi się na ekranie jako aktorka.

Morales będzie pracowała na scenariuszu napisanym przez odgrywającego główną rolę męską Glenna Howertona i Richa Appela, znanego z pracy przy kultowych "Simpsonach" i "Głowie rodziny". Dla Howertona będzie to powrót do roli scenarzysty po pracy nad produkcją "U nas w Filadelfii". Ciągnący się przez 17 sezonów serial komediowy zbudował przed laty jego aktorską karierę. 

"Lekcje języka" – zwiastun filmu



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