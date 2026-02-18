Newsy Filmy Kto zagra z Daisy Ridley w thrillerze twórcy "Uprowadzonej"?
The Hollywood Reporter / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Robby Klein
W zeszłym roku do sieci trafiła informaja, że Daisy Ridley, znana widzom przede wszystkim jako Rey z trylogii "Gwiezdnych wojen" Disneya, wystąpi w thrillerze akcji "The Good Samaritan", za którego reżyserię odpowiada Pierre Morel - twórca takich tytułów jak "Uprowadzona" czy "Smak zemsty. Peppermint". Teraz do obsady dołączyły now gwiazdy - Sharlto Copley ("Dystrykt 9") i Josh Duhamel ("Transformers").


O czym opowie "The Good Samaritan"?



GettyImages-2250486267.jpg Getty Images © Tim P. Whitby


Ridley wcieli się w dr Rosalind Carver, przedsiębiorczynię, która wraz z mężem Mattem ratuje rannego mężczyznę dryfującego u wybrzeży Indonezji. Czyn ten powoduje, że raj zmienia się w śmiertelną pułapkę - ich jacht znika, Matt zostaje porwany, a Rosalind staje się celem piratów i skorumpowanych urzędników. Jedyną nadzieję może pokładać w tajemniczym prywatnym najemniku Seanie Fullerze - razem muszą poradzić sobie w sytuacji, w której nie mogą zaufać nikomu. Copley zagra przywódcę piratów, Langbore'a, a Duhamel wcieli się w najemnika. Film powstaje na podstawie oryginalnego scenariusza Matthew Cirulnicka, współautora filmu "Rambo: Ostatnia krew".

GettyImages-2235269266.jpg Getty Images © Warner Bros. TV


Twórcy zapowiadają kino akcji z intensywnym, hitchcockowskim klimatem i bohaterką zmuszoną do przekraczania własnych granic. Według zeszłorocznych informacji, zdjęcia mają ruszyć wiosną 2026 roku, a w gronie producentów znaleźli się m.in. Mark i Dorothy Canton oraz przedstawiciele Highland Film Group, które prezentuje projekt kupcom podczas European Film Market w Berlinie. "The Good Samaritan" będzie kolejnym thrillerem w najświeższym dorobku Ridley - wcześniej aktorka wystąpiła w "Sprzątaczce" i "We Bury the Dead". 

"We Bury the Dead" - zwiastun




