"The Great Beyond": Co wiemy o nowym science-fiction z Jenną Ortegą i Glenem Powellem?
"The Great Beyond": Co wiemy o nowym science-fiction z Jenną Ortegą i Glenem Powellem?

Trwający właśnie w Las Vegas CinemaCon przynosi kinofilom z całego świata naręcza nowych informacji o wyczekiwanych produkcjach. Choćby o "The Great Beyond", nowym widowisku science-fiction z Glenem Powellem i Jenną Ortegą. Pokazany w trakcie imprezy zwiastun ujawnił nieznane dotąd szczegóły na temat nadchodzącego filmu J.J. Abramsa – twórcy produkcji "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy" oraz kinowego "Star Treka".

Jak donoszą amerykańscy dziennikarze obecni na CinemaConie, zwiastun rozpoczyna się od cytatu z Herberta George'a Wellsa, autora powieściowej "Wojny światów" i "Niewidzialnego człowieka". Istnieje – choć nie wiem jak, ani w jaki sposób wygląda – inny świat poza zasięgiem wzroku i słuchu – głosi tekst na ekranie, zapowiadający gatunkową aspirację produkcji. Po planszy przedstawieni zostają nam główni bohaterowie filmu: Jenna Ortega, Glen Powell, Samuel L. Jackson oraz Emma Mackey, która pojawia się w jednej ze scen trzymając tajemniczy, czerwony kamień. 

Prowadzona z offu narracja informuje nas, że bohaterowie poszukują czegoś czystego i prawdziwego; czegoś, czego nie mogą znaleźć tutaj (czymkolwiek to "tutaj" w filmie będzie). Po monologu zwiastun daje nam mgnienia scen akcji: migoczące światła, tajemniczą błyszczącą substancję, rozstępującą się ziemię oraz Glena Powella uciekającego przed niebezpieczeństwem. Całość utrzymana jest w klimacie retro-futurystycznym, w którym stara technologia (wczesne komputery) spotyka się z elementami klasycznego science-fiction.

Opisane przez dziennikarzy fragmenty są jednocześnie pierwszymi oficjalnymi informacjami dotyczącymi fabuły "The Great Beyond". Do tej pory dziennikarze przerzucali się w spekulacjach oraz plotkach na temat filmowych wydarzeń, tworząc kilka różnych wersji: od podróży w czasie, po duchowego spadkobiercę "Ostatniego gwiezdnego wojownika". 

Reżyserią, scenariuszem oraz produkcją filmu zajął się J.J. Abrams. Będzie to jego pierwszy projekt reżyserski od 2019 roku i premiery filmu "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie". "The Great Beyond" będzie również pierwszym projektem twórcy od ponad 15 lat (tj. od czasu "Super 8"), który nie jest częścią większej franczyzy filmowej.

