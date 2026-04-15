"The Great Beyond": Co wiemy o nowym science-fiction z Jenną Ortegą i Glenem Powellem?

Trwający właśnie w Las Vegas CinemaCon przynosi kinofilom z całego świata naręcza nowych informacji o wyczekiwanych produkcjach. Choćby o "The Great Beyond", nowym widowisku science-fiction z Glenem Powellem i Jenną Ortegą. Pokazany w trakcie imprezy zwiastun ujawnił nieznane dotąd szczegóły na temat nadchodzącego filmu J.J. Abramsa – twórcy produkcji "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy" oraz kinowego "Star Treka".
"The Great Beyond" – co wiemy?
Jak donoszą amerykańscy dziennikarze obecni na CinemaConie, zwiastun rozpoczyna się od cytatu z Herberta George'a Wellsa
, autora powieściowej "Wojny światów" i "Niewidzialnego człowieka". Istnieje – choć nie wiem jak, ani w jaki sposób wygląda – inny świat poza zasięgiem wzroku i słuchu
– głosi tekst na ekranie, zapowiadający gatunkową aspirację produkcji. Po planszy przedstawieni zostają nam główni bohaterowie filmu: Jenna Ortega
, Glen Powell
, Samuel L. Jackson
oraz Emma Mackey
, która pojawia się w jednej ze scen trzymając tajemniczy, czerwony kamień.
Prowadzona z offu narracja informuje nas, że bohaterowie poszukują czegoś czystego i prawdziwego; czegoś, czego nie mogą znaleźć tutaj
(czymkolwiek to "tutaj" w filmie będzie). Po monologu zwiastun daje nam mgnienia scen akcji: migoczące światła, tajemniczą błyszczącą substancję, rozstępującą się ziemię oraz Glena Powella
uciekającego przed niebezpieczeństwem. Całość utrzymana jest w klimacie retro-futurystycznym, w którym stara technologia (wczesne komputery) spotyka się z elementami klasycznego science-fiction.
Opisane przez dziennikarzy fragmenty są jednocześnie pierwszymi oficjalnymi informacjami dotyczącymi fabuły "The Great Beyond
". Do tej pory dziennikarze przerzucali się w spekulacjach oraz plotkach na temat filmowych wydarzeń, tworząc kilka różnych wersji: od podróży w czasie, po duchowego spadkobiercę "Ostatniego gwiezdnego wojownika
".
Reżyserią, scenariuszem oraz produkcją filmu zajął się J.J. Abrams
. Będzie to jego pierwszy projekt reżyserski od 2019 roku i premiery filmu "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie
". "The Great Beyond
" będzie również pierwszym projektem twórcy od ponad 15 lat (tj. od czasu "Super 8
"), który nie jest częścią większej franczyzy filmowej.
"Super 8" – zwiastun filmu