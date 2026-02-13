"The Hunt For Gollum": znamy opis fabuły nowego filmu ze Śródziemia?

Nie ustają spekulacje wokół "The Hunt For Gollum", nowego kinowego filmu ze świata J.R.R. Tolkiena. Zagadkowa fabuła nadchodzącej produkcji stała się okazją dla fanów do snucia swoich własnych teorii na temat tego, o czym opowie solowy film o Gollumie. Dziś portal Comic Book Movie być może przyszedł z odpowiedzią na te spekulacje. Dziennikarze przynoszą bowiem rzekomo wyciekły opis fabuły widowiska, ujawniający nowe, nieznane wcześniej informacje. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"The Hunt for Gollum" – o czym opowie film?
Comic Book Movie powołuje się tu na informacje portalu TheOneRing.net, który wczoraj na swojej stronie ogłosił potencjalny opis fabuły "The Hunt for Gollum
". Czytamy w nim: Zanim powstała Drużyna Pierścienia, obsesja jednego stworzenia mogła zadecydować o przetrwaniu Śródziemia lub o jego zagładzie. W "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" poznajemy młodego Smeagola — outsidera pochłoniętego błyskotkami i występkami — na długo przed tym, jak Jedyny Pierścień opętał go i zapoczątkował jego tragiczną przemianę w udręczonego, podstępnego Golluma. Gdy pierścień zostaje utracony i trafia w ręce Bilba Bagginsa, Gollum czuje przymus opuszczenia swojej jaskini i wyruszenia na poszukiwania.
Gandalf Szary wzywa Aragorna, wciąż znanego jeszcze jako Obieżyświat, by odnalazł nieuchwytne stworzenie. Jego wiedza o miejscu pobytu pierścienia może bowiem przechylić szalę zwycięstwa na stronę Mrocznego Władcy, Saurona. Osadzona w mrocznym okresie między zniknięciem Bilba na jego urodzinach a powstaniem Drużyny Pierścienia, ta niebezpieczna podróż przez najciemniejsze zakątki Śródziemia ujawni nieznane dotąd informacje, wystawi na próbę determinację przyszłego króla i zgłębi rozdartą duszę oraz przeszłość Golluma — jednej z najbardziej enigmatycznych postaci Tolkiena.
Przytoczony opis dodaje nam więc sporo nowych danych, wskazując między innymi, że ważną częścią całej opowieści będzie także czas młodości Smeagola
. To nowa i nieoczekiwana informacja. Dotąd wydawało się bowiem, że całość historii przypadnie na okres wydarzeń z "Drużyny Pierścienia
".
Opis zdradza także, że tytułowego "polowania na Golluma" podejmie się właśnie Aragorn, a po przeskoku czasowym akcja rozgrywać się będzie w mrocznym okresie między zniknięciem Bilba na jego urodzinach a powstaniem Drużyny Pierścienia
. Dziennikarze zwracają uwagę, że tak skonstruowany opis sugeruje, że na ekranie po raz kolejny zobaczymy Bilba Bagginsa
. Po śmierci Iana Holma
w 2020 roku trudno powiedzieć, który aktor wejdzie w buty (a właściwie w stopy) tego Hobbita.
" The Hunt for Gollum" – co wiemy o filmie?
Przypomnijmy, że nowe aktorskie widowisko ze świata Władca Pierścieni
zostało ogłoszone w maju 2024 roku. Projekt nosi tytuł "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum"
i zostanie wyreżyserowany przez odtwórcę Golluma
w oryginalnej trylogii Andy'ego Serkisa
.
Za scenariusz odpowiadają Fran Walsh
i Philippa Boyens
(współscenarzystki trylogii "Władcy Pierścieni
" i "Hobbita
") oraz Phoebe Gittins
i Arty Papageorgiou
(współscenarzystki animacji "Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów
"). Peter Jackson
objął funkcję producenta.
