"The Idiot(s)" na ToruńCAMERIMAGE 2026. Twórcy filmu i aktorzy gośćmi specjalnymi festiwalu

Podczas 34. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ToruńCAMERIMAGE zaprezentowany zostanie film "The Idiot(s)". Po pokazie odbędzie się sesja Q&A z twórcami i obsadą produkcji. Gośćmi specjalnymi festiwalu będą Małgorzata Szumowska, Michał Englert, Aimee Lou Wood oraz Johnny Flynn. Projekcja filmu odbędzie się 12 listopada 2026 o godz. 20:00. "The Idiot(s)"
to opowieść o Fiodorze i Annie, świeżo upieczonych małżonkach, których europejska podróż poślubna prowadzi do Baden. To, co miało być romantyczną wyprawą, nieoczekiwanie przeradza się w burzliwy, wieloletni pobyt. Wspólnie mierząc się z kolejnymi przeciwnościami losu, bohaterowie próbują stworzyć warunki, w których Fiodor będzie mógł napisać swoje przyszłe arcydzieło - "Idiotę".
Film przenosi widzów w świat dwojga ludzi, których uczucie zostaje wystawiona na próbę, a osobiste doświadczenia i życiowe zawirowania splatają się z historią powstawania jednego z najważniejszych dzieł literatury. "The Idiot(s)"
miał światową premierę we wrześniu 2026 roku na prestiżowym Telluride Film Festival w Kolorado, gdzie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem międzynarodowej krytyki. Następnie film Małgorzaty Szumowskiej
i Michała Englerta
został zaprezentowany w sekcji Special Presentations podczas Toronto International Film Festival, a 24 września otworzył 34. Filmfest Hamburg, świętując swoją europejską premierę.
Film znalazł się w konkursie głównym 70. BFI London Film Festival - jednym z najważniejszych festiwali filmowych w Europie. Spośród produkcji z całego świata wybrano zaledwie dziesięć tytułów, które walczyły o nagrodę Best Film Award.
Międzynarodowa podróż filmu obejmuje również takie festiwale jak AFI FEST w Los Angeles, Rome Film Fest i Bergen International Film Festival. W listopadzie produkcja powalczy o nagrody w konkursie głównym Seville European Film Festival. Film zebrał bardzo dobre recenzje, a szczególne uznanie krytyków zdobyły kreacje Aimee Lou Wood
i Johnny’ego Flynna
. Film otworzył również Skopje Film Festival, podczas którego Małgorzata Szumowska
i Michał Englert
zostali uhonorowani nagrodą Outstanding Contribution to World Cinema. Był to pierwszy festiwal, który wyróżnił ich wspólnie jako wyjątkowy duet artystyczny, współpracujący ze sobą od niemal trzech dekad.
Pokaz Filmu zapowiedzą Małgorzata Szumowska
, polska reżyserka, scenarzystka i producentka filmowa i Michał Englert
, współreżyser filmu "The Idiot(s)
", operator filmowy i scenarzysta, a także aktorzy Aimee Lou Wood
, gwiazda takich produkcji, jak "Sex Education
", "Biały Lotos
" czy "Życie
" i Johnny Flynn
, który zagrał m.in. w "Strefie Gangsterów
", "Pod Ciemnymi Gwiazdami
" i "Ripley
". Po seansie odbędzie się sesja Q&A, której uczestnicy będą mieli okazję poznać kulisy powstawania filmu i współpracy między twórcami i aktorami. 34. Międzynarodowy Festiwal Filmowy ToruńCAMERIMAGE
odbędzie się w dniach 7–14 listopada 2026
roku w Toruniu.