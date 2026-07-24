"The Joy of Sex": Reżyserka "Dziennika Bridget Jones" opowie o kulisach powstania słynnego poradnika

Sharon Maguire ("Dziennik Bridget Jones", "Bridget Jones 3") skompletowała obsadę swojej nowej komedii pt. "The Joy of Sex". Film opowie opartą na faktach historię narodzin jednego z najbardziej kontrowersyjnych i popularnych poradników erotycznych w historii. Zdjęcia do produkcji właśnie się rozpoczęły.
Co wiemy o "The Joy of Sex"?
Wydany w 1972 roku poradnik "The Joy of Sex" autorstwa Aleksa Comforta wywołał obyczajowy skandal, ale jednocześnie odniósł spektakularny sukces komercyjny. Książka sprzedała się na całym świecie w ponad 15 milionach egzemplarzy i przez 70 tygodni zajmowała pierwsze miejsce na liście bestsellerów "New York Timesa".
Fabuła filmu skupi się na skomplikowanej i pełnej emocji relacji między trójką bohaterów: Alexem Comfortem (Colin Firth
) - brytyjskim profesorem i autorem poradnika, jego żoną Ruth (Laura Linney
) oraz jej najlepszą przyjaciółką Jane (Julianne Moore
). Ich trwający dekadę miłosny trójkąt, rozgrywający się na przedmieściach północnego Londynu, stał się swoistym prywatnym laboratorium, w którym rodziły się pomysły na nowoczesne podejście do intymności i związków.
W obsadzie filmu znaleźli się również David Tennant
("Dobry omen
"), Jason Watkins
("The Crown
") oraz Vicky Krieps
, którą wkrótce zobaczymy w nowym filmie Małgorzaty Szumowskiej "The Idiot(s)
". Scenariusz do "The Joy of Sex" napisali Sharon Maguire
i Lise Mayer
.
Sharon Maguire o osobistym związku z historią filmu
Reżyserka przyznaje, że projekt ma dla niej również osobisty wymiar: W latach 70. w moim irlandzkim, katolickim domu "The Joy of Sex" była książką surowo zakazaną. W efekcie jej ukryta obietnica całkowicie mnie zafascynowała. Ironia polega na tym, że ten bezwstydny przewodnik dla kochających się par narodził się z burzliwego trójkąta miłosnego. Rozłożenie tej relacji na czynniki pierwsze leży w samym sercu naszego filmu. To historia zaskakująca, wzruszająca i niezwykle zabawna
.
Zwiastun "Dziennik Bridget Jones"