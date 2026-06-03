"The Kellys": Arnold Schwarzenegger i Liam Hemsworth w nowym akcyjniaku Prime Video

Arnold Schwarzenegger i Liam Hemsworth łączą siły na planie akcyjniaka "The Kellys". Projekt powstaje dla Amazon MGM Studios.
Co wiemy o "The Kellys"?
Bohaterem "The Kellys
" będzie Jack Kelly – zhańbiony nowojorski policjant. Gdy jego żona zostaje wzięta jako zakładniczka przez terrorystów, rusza jej na pomoc. Musi jednak połączyć siły z ludźmi, których boi się najbardziej: swoją rodziną.
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Liam Hemsworth z bratem Chrisem na uroczystej premierze filmu "Crime 101"
Prace na planie już trwają. Krzesło reżysera zajął Brad Peyton
, który jest także współautorem scenariusza (razem z Tze Chunem
). Data premiery nie jest na razie znana. Film będzie można obejrzeć na Prime Video.
Ostatnie role Liama HemsworthaLiama Hemswortha
w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć w takich filmach jak "Planeta samotności
", "Strefa wroga
", "Pokerzysta
" czy "Arkansas
". Aktualnie jego filmografię zamyka czwarty sezon realizowanego dla Netfliksa serialu "Wiedźmin
", w którym w tytułowej roli zastąpił Henry'ego Cavilla
.
Zobacz zwiastun serialu "Fubar"Arnolda Schwarzeneggera
mogliśmy niedawno oglądać w zrealizowanym dla Nerfliksa serialu "Fubar
". Drugi (i ostatni) sezon trafił na ekrany rok temu. Przypominamy zwiastun:
Luke Brunner jest agentem CIA, który do niedawna planował przejść na emeryturę. Po ostatniej misji ratowania innej agentki – swojej córki – wraca do akcji i staje twarzą w twarz z nowymi złoczyńcami. Tym razem po przeciwnej stronie barykady stoi dawna miłość Luke’a, która grozi zniszczeniem świata... o ile nie zniszczy najpierw jego życia.