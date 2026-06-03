Newsy Filmy "The Kellys": Arnold Schwarzenegger i Liam Hemsworth w nowym akcyjniaku Prime Video
VOD / Filmy

"The Kellys": Arnold Schwarzenegger i Liam Hemsworth w nowym akcyjniaku Prime Video

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Kellys%22%3A+Arnold+Schwarzenegger+i+Liam+Hemsworth+w+nowym+akcyjniaku+Prime+Video-166934
&quot;The Kellys&quot;: Arnold Schwarzenegger i Liam Hemsworth w nowym akcyjniaku Prime Video
źródło: Getty Images
autor: Rodin Eckenroth
Arnold Schwarzenegger i Liam Hemsworth łączą siły na planie akcyjniaka "The Kellys". Projekt powstaje dla Amazon MGM Studios.

Co wiemy o "The Kellys"?


Bohaterem "The Kellys" będzie Jack Kelly – zhańbiony nowojorski policjant. Gdy jego żona zostaje wzięta jako zakładniczka przez terrorystów, rusza jej na pomoc. Musi jednak połączyć siły z ludźmi, których boi się najbardziej: swoją rodziną.

GettyImages-2260473313.jpg Getty Images © JB Lacroix
Liam Hemsworth z bratem Chrisem na uroczystej premierze filmu "Crime 101"

Prace na planie już trwają. Krzesło reżysera zajął Brad Peyton, który jest także współautorem scenariusza (razem z Tze Chunem). Data premiery nie jest na razie znana. Film będzie można obejrzeć na Prime Video. 

Ostatnie role Liama Hemswortha


Liama Hemswortha w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć w takich filmach jak "Planeta samotności", "Strefa wroga", "Pokerzysta" czy "Arkansas". Aktualnie jego filmografię zamyka czwarty sezon realizowanego dla Netfliksa serialu "Wiedźmin", w którym w tytułowej roli zastąpił Henry'ego Cavilla.

Zobacz zwiastun serialu "Fubar"


Arnolda Schwarzeneggera mogliśmy niedawno oglądać w zrealizowanym dla Nerfliksa serialu "Fubar". Drugi (i ostatni) sezon trafił na ekrany rok temu. Przypominamy zwiastun:



Luke Brunner jest agentem CIA, który do niedawna planował przejść na emeryturę. Po ostatniej misji ratowania innej agentki – swojej córki – wraca do akcji i staje twarzą w twarz z nowymi złoczyńcami. Tym razem po przeciwnej stronie barykady stoi dawna miłość Luke’a, która grozi zniszczeniem świata... o ile nie zniszczy najpierw jego życia.

Powiązane artykuły Liam Hemsworth

Zobacz wszystkie artykuły

The Kellys  (2027)

 The Kellys

Najnowsze Newsy

Wideo

Co różni Supergirl i Supermana? Odpowiedź w zwiastunie

14 komentarzy
Wideo

Czy Anyi Taylor-Joy dopisze szczęście? Zwiastun "Lucky"

1 komentarz
Wideo

Krwawe szaleństwo w zwiastunie nowego filmu Eliego Rotha

15 komentarzy
Wideo Gry

Lara Croft powraca! Widowiskowy zwiastun i data premiery

4 komentarze
VOD Seriale

Netflix przygotowuje nową wersję słynnego dramatu sądowego

4 komentarze
Gry

"Onimusha: Way of the Sword" z datą premiery. Demo już dostępne

Wideo Gry

"Silent Hill: Townfall" z datę premiery. Tradycji stało się zadość.

1 komentarz