Twórca "Skomplikowanych" rozśmieszy abonentów Netfliksa

Po canneńskiej premierze "Skomplikowanych", amerykański twórca komedii Michael Angelo Covino uważnie rozglądał się za nowymi wyzwaniami. Portal Deadline donosi dziś, że chyba znalazł to, czego szukał. Jak informują dziennikarze, reżyser stanie za kamerą Netfliksowej produkcji "The Last Fix". Pierwszy raz w karierze nie będzie pracował na własnym scenariuszu.
"The Last Fix" – co wiemy?
Autorem scenariusza do "The Last Fix" jest Chuck MacLean
, wcześniej pracujący przy "Podżegaczach
" z serwisu Apple TV+. Deadline zaznacza, że Netflix zakochał się w pierwszej, nieskończonej jeszcze wersji scenariusza i z miejsca postanowił zabezpieczyć prawa do jego realizacji. Zaklepany przez streamingowego giganta projekt znajduje się właśnie na wczesnym etapie rozwoju, a zaangażowanie Covino
właśnie teraz jest świetnym prognostykiem na przyszłość. Choć dotąd wyreżyserował wyłącznie dwa pełne metraże, oba jego filmy miały premiery na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes
, zapewniając mu status jednego z najciekawszych twórców współczesnej amerykańskiej komedii.
Fabuła "The Last Fix" opowie historię bostońskiego politycznego "fixera" – speca od rozwiązywaniu problemów – który pewnego dnia dowiaduje się, że zostało mu tylko sześć miesięcy życia. Tragiczna wiadomość jest dla niego impulsem do przewartościowania priorytetów i spojrzenie na swoje życie z innej strony. Deadline opisuje film jako "ciepłą, pełną serca komedię" zaznaczając, że projekt wyprodukuje należąca do Covino
firma Watch This Ready.
Dla wiernych fanów reżysera jest to na pewno spore zaskoczenie. Jeszcze w trakcie canneńskiej premiery swojego poprzedniego filmu Covino
podkreślał, jak ważne jest dla niego kinowe doświadczenie komedii. Miejscem komedii jest kino
– mówił wówczas, otoczony głośnym aplauzem widowni. Aplaus nie przełożył się jednak na pełne sale – przejście do świata streamingu wymusiła na nim spektakularna klęska "Skomplikowanych
". Film, który na całym świecie zarobił około 3,5 mln dolarów, miał mieć ponoć budżet rzędu 20-30 mln dolarów. Tak dotkliwy cios wymusił na twórcy zmianę strategii i poszukanie innych podmiotów zainteresowanych finansowaniem jego projektów poza tradycyjną dystrybucją kinową.
"Skomplikowani" – rozmawiamy o komedii Michaela Angelo Covino