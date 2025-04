"The Last Showgirl" ponad 3 tygodnie przed premierą na Ladies Night w Cinema City

Wpadnij już dziś o 19:30 na kobiece wydarzenie – Ladies Night, podczas którego Cinema City wyświetli przedpremierowo film " The Last Showgirl " z niesamowitą Pamelą Anderson w roli głównej. Na uczestniczki eventu, oprócz seansu, czekać będzie powitalny drink bezalkoholowy, prezenty od partnerów wydarzenia, a także konkursy z nagrodami.Ladies Night to idealny moment, żeby wyrwać się z domu od codziennych obowiązków, wyjść gdzieś z przyjaciółką lub całą paczką koleżanek, a może spędzić miło czas z siostrą czy mamą. Każdy czasem potrzebuje odpoczynku, a najlepiej odpoczywać w gronie innych wspaniałych kobiet w wygodnym, kinowym fotelu. Wydarzenie składa się z dwóch części: quizu z nagrodami od partnerów oraz następnie seansu. Podczas Ladies Night uczestniczki wydarzenia wspólnie się śmieją, wzruszają, wstrzymują oddech, ale przede wszystkim dobrze się bawią!Kwietniowa edycja wydarzenia ponownie przywita Panie bezalkoholowym drinkiem, a o to by z kina nikt nie wyszedł z pustymi rękami, zadbają partnerzy eventu. W torbach dla uczestniczek w kwietniu znajdą się m.in. kubek od marki SINSAY czy napój Schweppes. 3 kwietnia o 19:30 Cinema City wyświetli przedpremierowo film "The Last Showgirl". Sprawdź swoje najbliższe kino i kup bilet na to wyjątkowe kobiece wydarzenie: www.cinema-city.pl/filmy/ladies-night-the-last-showgirl/ Pamela Anderson wraca na wielki ekran w roli Shelley - tancerki występującej w rewii w Las Vegas. Praca jest jej ogromną pasją i sposobem na realizację siebie, dla niej przed laty poświęciła rodzinę. Dziś dowiaduje się, że spektakl, któremu oddała wszystko, schodzi z afisza. Ale choć 57-letnia tancerka słyszy zewsząd, że jej czas już minął, nie zamierza zejść ze sceny. W mieście, które wabi jak fatamorgana, by brutalnie obudzić ze snu, kobieta walczy o swoje marzenia i odzyskanie relacji z córką. Dojrzała tancerka bez klasycznego wykształcenia i matka, która nigdy nie była idealna - Shelly to pełnokrwista bohaterka, której życie nie oszczędza, ale która udowadnia, że koniec może być nowym początkiem. Hołdem dla Anderson i jej historii jest napisana na potrzeby filmu, nominowana do Złotego Globu piosenka Miley Cyrus "Beautiful That Way".W kwietniu partnerami eventu są takie marki jak:• BNP Paribas• Schweppes• Familijne• RADICAL• SINSAY