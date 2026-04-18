VOD / Seriale

Gwiazda "Grzeszników" w 3. sezonie "The Last of Us"

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Last+of+Us%22%3A+Li+Jun+Li+%28%22Grzesznicy%22%29+jako+Miriam+w+3.+sezonie-166177
źródło: materialy promocyjne
Trwają prace nad trzecim sezonem "The Last of Us". Właśnie poznaliśmy nową członkinię obsady.  

Kto dołączył do obsady 3. sezonu "The Last of Us"?


Jak podaje Variety, do obsady trzeciego sezonu "The Last of Us" dołączyła Li Jun Li. Aktorce przypadła rola Miriam – Serafitki będącej matką Leva i Yary (w tych rolach Kyriana Kratter i Michelle Mao).

GettyImages-2266253548.jpg Getty Images © Gilbert Flores
Li Ju Li podczas tegorocznej oscarowej gali

Według doniesień serial może zakończyć się na trzecim sezonie, mimo że pierwotnie planowano co najmniej cztery odsłony. Drugi sezon adaptował jedynie część wydarzeń z drugiej gry, a showrunnerzy Neil Druckmann i Craig Mazin wcześniej podkreślali, że do pełnego opowiedzenia historii potrzebne będą kolejne dwa sezony. Sytuacja zmieniła się po tym, jak Druckmann zdecydował się odejść od pracy przy serialu. Nie wiadomo jednak, czy miało to bezpośredni wpływ na ewentualne skrócenie historii. Szef HBO, Casey Bloys, zapytany o przyszłość produkcji, zaznaczył, że decyzje w tej sprawie należą do showrunnerów.

Kim jest Li Jun Li?


Li Jun Li to urodzona w Chinach aktorka najlepiej znana z ról w "Babilonie" Damiena Chazelle'a i "Grzesznikach" Ryana Cooglera. W swoim CV ma też liczne seriale, m.in. "Raport mniejszości", "Quantico", "Egzorcysta", "Wu Assassins", "Sex/Life" czy "Based on a True Story". Już w przyszłym miesiącu na Prime Video trafi serial "Spider-Noir", w którym zobaczymy ją u boku wcielającego się w tytułową rolę Nicolasa Cage'a.  

Zobacz zwiastun "Grzeszników"


"Grzesznicy" byli nominowani do Oscarów w szesnastu kategoriach i zdobyli cztery statuetki: dla najlepszego aktora pierwszoplanowego (Michael B. Jordan), za najlepszy scenariusz oryginalny (Ryan Coogler), najlepszą muzykę (Ludwig Göransson) i najlepsze zdjęcia (Autumn Durald Arkapaw). Przypominamy zwiastun:


Powiązane artykuły Li Jun Li

Zobacz wszystkie artykuły

The Last of Us  (2023)

 The Last of Us

Na planie serialu "The Last of Us"  (2023)

 Na planie serialu "The Last of Us"

The Last of Us  (2013)

 The Last of Us

The Last of Us Part II  (2020)

 The Last of Us Part II

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Gry

"Clair Obscur" wyrównuje osiągnięcie "Baldur's Gate 3"

Seriale

Kim jest Fantom? Wkrótce dostanie własny serial

Inne Filmy

Nadia Farès nie żyje. Zmarła aktorka znaleziona tydzień temu na dnie basenu

2 komentarze
Wideo Gry

Tak zaczyna się nowy James Bond

21 komentarzy
VOD Filmy

"Projekt Hail Mary" na VOD? Nie tak szybko

6 komentarzy
Filmy

David Harbour spotka Johna Rambo!

9 komentarzy

Wyprodukowała "Idę", "Zimną wojnę" i "Strefę interesów". Teraz pokazała "Piekło kobiet"

1 komentarz