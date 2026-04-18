Gwiazda "Grzeszników" w 3. sezonie "The Last of Us"

Trwają prace nad trzecim sezonem "The Last of Us". Właśnie poznaliśmy nową członkinię obsady.
Kto dołączył do obsady 3. sezonu "The Last of Us"?
Jak podaje Variety, do obsady trzeciego sezonu "The Last of Us
" dołączyła Li Jun Li
. Aktorce przypadła rola Miriam – Serafitki będącej matką Leva i Yary (w tych rolach Kyriana Kratter
i Michelle Mao
).
Getty Images © Gilbert Flores
Li Ju Li podczas tegorocznej oscarowej gali
Według doniesień serial może zakończyć się na trzecim sezonie, mimo że pierwotnie planowano co najmniej cztery odsłony. Drugi sezon adaptował jedynie część wydarzeń z drugiej gry, a showrunnerzy Neil Druckmann
i Craig Mazin
wcześniej podkreślali, że do pełnego opowiedzenia historii potrzebne będą kolejne dwa sezony. Sytuacja zmieniła się po tym, jak Druckmann
zdecydował się odejść od pracy przy serialu. Nie wiadomo jednak, czy miało to bezpośredni wpływ na ewentualne skrócenie historii. Szef HBO, Casey Bloys, zapytany o przyszłość produkcji, zaznaczył, że decyzje w tej sprawie należą do showrunnerów.
Kim jest Li Jun Li?Li Jun Li
to urodzona w Chinach aktorka najlepiej znana z ról w "Babilonie
" Damiena Chazelle'a
i "Grzesznikach
" Ryana Cooglera
. W swoim CV ma też liczne seriale, m.in. "Raport mniejszości
", "Quantico
", "Egzorcysta
", "Wu Assassins
", "Sex/Life
" czy "Based on a True Story
". Już w przyszłym miesiącu na Prime Video trafi serial "Spider-Noir
", w którym zobaczymy ją u boku wcielającego się w tytułową rolę Nicolasa Cage'a
.
"Grzesznicy
" byli nominowani do Oscarów w szesnastu kategoriach i zdobyli cztery statuetki: dla najlepszego aktora pierwszoplanowego (Michael B. Jordan
), za najlepszy scenariusz oryginalny (Ryan Coogler
), najlepszą muzykę (Ludwig Göransson
) i najlepsze zdjęcia (Autumn Durald Arkapaw
). Przypominamy zwiastun: