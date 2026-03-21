Kto dołączył do obsady 3. sezonu "The Last of Us"?

Trwają prace nad trzecim sezonem "The Last of Us". Według Deadline nową bohaterką nie będzie Ellie (Bella Ramsey). Dowiedzieliśmy się też, kto dołączył do obsady.
Nowe twarze w "The Last of Us"
Jak podaje Deadline, akcja trzeciego sezonu "The Last of Us
" prawdopodobnie skoncentruje się na postaci Abby Anderson (Kaitlyn Dever
). Serafitka Yara i jej młodszy transpłciowy brat Lev, w których wcielą się Michelle Mao
i Kyriana Kratter
, mają odegrać znaczącą rolę w jej wątku.
Skąd znamy Michelle Mao?Michelle Mao
, która w trzecim sezonie "The Last of Us
" wcieli się w Yarę, mogliśmy ostatnio oglądać w czwartym sezonie "Bridgertonów
" oraz wyreżyserowanym przez Kogonadę
melodramacie "Wielka, odważna, piękna podróż
" (zagrała też w jego kolejnym filmie, sci-fi "Zi
"). W CV młodej aktorki znajdziemy także epizodyczne role w serialach "Trzynaście powodów
", "9-1-1
" czy "Gęsia skórka
". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy m.in. dramat "Caity", który aktualnie jest na etapie postprodukcji.
Getty Images © Arturo Holmes
Michelle Mao na tegorocznym festiwalu Sundance
Skąd znamy Kyrianę Kratter?Kyriana Kratter
, która w trzecim sezonie "The Last of Us
" wcieli się w Leva, najlepiej znana jest z serialu "Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków
". W jej CV znajdziemy też takie tytuły jak "Obóz Kikiwaka
" i "Ameryka według Ala
" oraz film familijny "The Healing Garden
".
Getty Images © Rodin Eckenroth
Kyriana Kratter podczas promocji "Załogi rozbitków"
