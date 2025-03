"The Last of Us". HBO pokazało zwiastun 2. sezonu! Kontynuacja wzbudzi takie same kontrowersje co gra?

Eskalacja – słowo klucz drugiego sezonu "The Last of Us"

Zobacz zwiastun 2 sezonu serialu "The Last of Us"

Akcja nowych odcinkówrozgrywać się będzie pięć lat po wydarzeniach z pierwszego sezonu. Ellie i Joel próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Kiedy wydaje im się, że najgorsze już za nimi, przeszłość nie daje im o sobie zapomnieć, a świat, z którym muszą się zmierzyć, wydaje się jeszcze bardziej niebezpieczny i nieprzewidywalny niż ten, który pozostawili za sobą.Podczas spotkania z fanami na SXSW, współtwórca serialuujawnił, że słowem kluczem drugiego sezonu jest "eskalacja". Ellie dorasta i zmienia się, przez co zmieni się też jej relacja z Joelem. Miasto Jackson rozrasta się przyjmując kolejnych uchodźców. Zobaczymy też nowe formy infekcji, która niszczy cywilizację., która dołączyła do obsady serialu, by zagrać Abby, deklaruje, że bardzo zależało jej na pokazaniu bólu i smutku, jakiego doświadcza Abby i jak bardzo złamaną istotą się stała. Mazin dodał, że Kaitlyn Dever zawsze była na jego "radarze". Rozważał jej angaż jako Ellie, kiedy szykował się do realizacji pierwszego sezonu serialu