"The Last of Us". Serialowy ojciec Abby wybrany. Znacie go z "Aquamana" i "Obecności"

Trzeci sezon hitu HBO "The Last of Us" nabiera kształtów. Właśnie dowiedzieliśmy się, kto zagra Jerry'ego Andersona.
Ojciec Abby w trzecim sezonie serialu "The Last of Us" "The Last of Us"
to adaptacja kultowego cyklu gier wideo. Akcja osadzona jest 20 lat po wybuchu globalnej pandemii, która zniszczyła cywilizację.
Sezon trzeci będzie kontynuował wątki z drugiej gry. Główną postacią jest szukająca zemsty Abby Anderson
(Kaitlyn Dever
). Poznamy też jej przeszłość. I tu ważną rolę odegra jej ojciec, dr Jerry Anderson. W grze głosu użyczał mu Derek Phillips
. W serialu zagra go Patrick Wilson
, jedna z gwiazd komiksowych widowisk o Aquamanie
.
Getty Images © Michael Buckner
To nie wszystko nowości. W obsadzie pojawi się także Jason Ritter
. Aktor powróci do serialu, w którym zagrał już małą rólkę jednej z ofiar zarazy. Teraz przypadnie mu inna rola w udziale. Zagra Hanleya, żołnierza WLF.
Ogłoszono również, że więcej czasu ekranowego w trzecim sezonie otrzyma ta trójka aktorów: Ariela Barer, Tati Gabrielle i Spencer Lord
.
Zwiastun 2. sezonu serialu "The Last of Us"