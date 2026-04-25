Filmy

"The Legend of Aang: The Last Airbender": Aresztowano podejrzanego o wyciek filmu

Deadline
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Legend+of+Aang%3A+The+Last+Airbender%22%3A+Aresztowano+podejrzanego+o+wyciek+filmu-166291
źródło: Materiały prasowe
Aresztowano podejrzanego w związku z wyciekiem fragmentów animacji "The Legend of Aang: The Last Airbender". Mężczyzna, który groził udostępnieniem przedpremierowo całego filmu, wpadł w ręce policji.
      

Udostępnił fragment "The Legend of Aang" w sieci, czeka go więzienie



awatar.jpg


W Singapurze policja ujęła 26-letniego mężczyznę podejrzanego o rozpowszechnienie animacji po nieautoryzowanym dostępie do serwera, gdzie przechowywano pliki z filmem. Władze zabezpieczyły szereg urządzeń elektronicznych, a w toku śledztwa ujawniono, że mężczyzna uzyskał zdalny dostęp do serwera i ściągnął film.

Jeśli podejrzany zostanie uznany za winnego, grozi mu siedem lat więzienia oraz grzywna, która może wynieść aż 50 tysięcy dolarów.
      
W zeszłym tygodniu użytkownik serwisu X udostępnił klipy z filmu, który wciąż czeka na swoją premierę. Ta osoba twierdziła, że ktoś z firmy Nickeloden niechcący wysłał jej materiał mailem. Wyraziła również frustrację decyzją studia Paramount, by nie dystrybuować filmu w kinach, a jedynie w streamingu. Zagroziła również, że opublikuje w sieci cały film, jeśli Paramount nie pokaże zwiastuna "The Legend of Aang". Wpisy użytkownika zostały zablokowane, ale wideo zdążyło zostać rozpowszechnione.
    
"The Legend of Aang: The Last Airbender" miał początkowo wejść do kin 10 października 2025, ale premierę przesunięto na 30 stycznia 2026. W grudniu 2025 ujawniono jednak, że produkcja w ogóle nie trafi do kin. Obecnie premiera animacji jest zaplanowana na 9 października w serwisie Paramount+.

"The Legend of Aang: The Last Airbender" to powrót do niezwykle popularnego świata z serialu "Awatar: Legenda Aanga". W filmie Aang dowiaduje się o starożytnej potędze, która może ocalić jego świat przed zagładą. Wraz z grupą przyjaciół wyrusza na wyprawę, której celem jest zdobycie kontroli nad tą potęgą, zanim wpadnie ona w niepowołane ręce i doprowadzi do zniszczenia wszystkie, o co Aang tak długo walczył.

Film wyreżyserowała Lauren Montgomery. W obsadzie znaleźli się zaś m.in.: Dave Bautista, Eric Nam, Jessica Matten, Dionne Quan, Román Zaragoza i Steven Yeun.

