"The Legend of Zelda": Nintendo ujawnia oficjalne zdjęcia z filmu

Po tym, jak dziennikarze opublikowali wczoraj wykonane z ukrycia zdjęcia z planu nadchodzącego "The Legend of Zelda", producenci widowiska postanowili zareagować. Korzystając z nagłego wzrostu zainteresowania projektem, dziś przychodzą więc z pierwszymi oficjalnymi fotografiami z filmu. Na załączonych zdjęciach podzielili się wizerunkami Linka oraz Zeldy, a także ich wspólnym wizerunkiem przedstawionym na szerokim planie.
"The Legend of Zelda" - pierwsze oficjalne zdjęcia z planu
"The Legend of Zelda" – co wiemy?
Przypomnijmy, że role Linka oraz księżniczki Zeldy zagrają kolejno Benjamin Evan Ainsworth
i Bo Bragason
. O ich zaangażowaniu w projekt latem tego roku poinformował Shigeru Miyamoto
z Nintendo, jeden z producentów filmu. W swoim poście w mediach społecznościowych napisał wówczas: Z przyjemnością ogłaszam, że w aktorskiej wersji filmu "The Legend of Zelda" w rolę Zeldy wcieli się Bo Bragason-san, a Linka — Benjamin Evan Ainsworth-san. Z wielką niecierpliwością czekam, by zobaczyć ich na dużym ekranie.
Za film odpowiada reżyser cyklu "Więzień labiryntu
" Wes Ball
oraz scenarzysta "Jurassic World
" Derek Connolly
. Widowisko trafi do kin 7 maja 2027 roku.
Film "The Legend of Zelda
" to kinowa produkcja inspirowana cyklem gier wideo. Pierwsza gra trafiła na rynek w drugiej połowie lat 80. Została stworzona przez Shigeru Miyamoto
i Takashiego Tezukę
. Od tamtej pory doczekała się wielu kontynuacji. Najnowszą z nich jest "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
".
Przypomnijmy, że opublikowane wczoraj nieoficjalne zdjęcia z planu wywołały sporą dyskusję wśród fanów serii. Najwięcej spekulacji wywołał kostium Zeldy, który przypomina ten z gry "The Legend of Zelda: Breath of the Wild
". Ponieważ oficjalnie o fabule niewiele wiadomo, ten kostium przyjęto jako wskazówkę, że być może film będzie inspirowany właśnie tą grą – najpopularniejszą pozycją z uniwersum ostatnich dziesięciu lat.
