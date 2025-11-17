Newsy Filmy "The Legend of Zelda": Nintendo ujawnia oficjalne zdjęcia z filmu
Filmy

"The Legend of Zelda": Nintendo ujawnia oficjalne zdjęcia z filmu

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Legend+of+Zelda%22+%E2%80%93+film.+Nintendo+ujawnia+zdj%C4%99cia+z+nadchodz%C4%85cej+produkcji-163961
&quot;The Legend of Zelda&quot;: Nintendo ujawnia oficjalne zdjęcia z filmu
źródło: Materiały prasowe
Po tym, jak dziennikarze opublikowali wczoraj wykonane z ukrycia zdjęcia z planu nadchodzącego "The Legend of Zelda", producenci widowiska postanowili zareagować. Korzystając z nagłego wzrostu zainteresowania projektem, dziś przychodzą więc z pierwszymi oficjalnymi fotografiami z filmu. Na załączonych zdjęciach podzielili się wizerunkami Linka oraz Zeldy, a także ich wspólnym wizerunkiem przedstawionym na szerokim planie. 

"The Legend of Zelda" - pierwsze oficjalne zdjęcia z planu



KLIKNIJ W WYBRANE ZDJĘCIE, ABY JE POWIĘKSZYĆ








"The Legend of Zelda" – co wiemy?

 

Przypomnijmy, że role Linka oraz księżniczki Zeldy zagrają kolejno Benjamin Evan Ainsworth i Bo Bragason. O ich zaangażowaniu w projekt latem tego roku poinformował Shigeru Miyamoto z Nintendo, jeden z producentów filmu. W swoim poście w mediach społecznościowych napisał wówczas:

Z przyjemnością ogłaszam, że w aktorskiej wersji filmu "The Legend of Zelda" w rolę Zeldy wcieli się Bo Bragason-san, a Linka — Benjamin Evan Ainsworth-san. Z wielką niecierpliwością czekam, by zobaczyć ich na dużym ekranie.

Za film odpowiada reżyser cyklu "Więzień labiryntu" Wes Ball oraz scenarzysta "Jurassic World" Derek Connolly. Widowisko trafi do kin 7 maja 2027 roku.

Film "The Legend of Zelda" to kinowa produkcja inspirowana cyklem gier wideo. Pierwsza gra trafiła na rynek w drugiej połowie lat 80. Została stworzona przez Shigeru Miyamoto i Takashiego Tezukę. Od tamtej pory doczekała się wielu kontynuacji. Najnowszą z nich jest "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom".

Przypomnijmy, że opublikowane wczoraj nieoficjalne zdjęcia z planu wywołały sporą dyskusję wśród fanów serii. Najwięcej spekulacji wywołał kostium Zeldy, który przypomina ten z gry "The Legend of Zelda: Breath of the Wild". Ponieważ oficjalnie o fabule niewiele wiadomo, ten kostium przyjęto jako wskazówkę, że być może film będzie inspirowany właśnie tą grą – najpopularniejszą pozycją z uniwersum ostatnich dziesięciu lat.

Zwiastun gry "The Legend of Zelda: Breath of the Wild"


