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"The Legend of Zelda": nowa data premiery oraz oficjalny tytuł filmu ujawnione

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&quot;The Legend of Zelda&quot;: nowa data premiery oraz oficjalny tytuł filmu ujawnione
źródło: materialy promocyjne
Na zakończonej przed chwilą transmisji Nintendo z okazji 40 urodzin "Zeldy" nie zabrakło także tematu filmowej adaptacji przygód odważnego Linka. Przedstawiciele japońskiej korporacji podzielili się nie tylko oficjalnym logiem nadchodzącej produkcji, ale i jej nową datą premiery. Jak się okazuje, film trafi do kin tydzień wcześniej – nie 7 maja, a 30 kwietnia 2027 roku.

"The Legend of Zelda" – o filmie



Rychła data premiery filmu sugeruje, że już niebawem Nintendo powinno podzielić się pierwszym zwiastunem produkcji. Wielu fanów oczekiwało go już dziś, w ramach świętowania 40 urodzin tej kultowej marki. Tak się jednak nie stało – transmisja w przeważającej większości koncentrowała się na growych zapowiedziach, ograniczając część filmową do jednego niedługiego segmentu. Dowiadujemy się w nim, że produkcja trafi do kin na całym świecie 30 kwietnia przyszłego roku. Twórcy ujawnili także, że jej oficjalnym tytułem będzie właśnie "The Legend of Zelda", uważane dotychczas za tytuł roboczy.

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Oficjalne logo filmu "The Legend of Zelda"


Gdy zobaczycie film, zrozumiecie, dlaczego "The Legend of Zelda" nie ma podtytułu – powiedział Shigeru Miyamoto, dyrektor firmy Nintendo. To oryginalny film oparty na pomysłach oraz konceptach zawartych na przestrzeni 40 lat rozwoju serii. W dalszej części monologu Miyamoto zapewnił również o zaangażowaniu Nintendo – a także siebie samego – w proces kreatywny wokół powstającego filmu. 

Przypomnijmy, że role Linka oraz księżniczki Zeldy zagrają kolejno Benjamin Evan Ainsworth i Bo Bragason. Za film odpowiada reżyser cyklu "Więzień labiryntu" Wes Ball oraz scenarzysta "Jurassic World" Derek Connolly

Film "The Legend of Zelda" to kinowa produkcja inspirowana cyklem gier wideo. Pierwsza gra trafiła na rynek w drugiej połowie lat 80. Została stworzona przez Shigeru Miyamoto i Takashiego Tezukę. Od tamtej pory doczekała się wielu kontynuacji. Najnowszą z nich jest "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom".


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