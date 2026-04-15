"The Legend of Zelda": Padł ostatni klaps na planie filmu

Plan zamknięty, kamery wyłączone, aktorzy mogą wracać do domu. Zdjęcia do aktorskiej "The Legend of Zelda" właśnie się zakończyły, o czym na trwającym właśnie CinemaConie w Las Vegas poinformował prezes wytwórni Sony. Oznacza to, że ponad rok zajmą niezbędne prace postprodukcyjne, prowadzące do wyczekiwanej premiery filmu 7 maja 2027 roku.

Mimo zakończenia okresu zdjęciowego, studio nie skorzystało z okazji, żeby podzielić się ze zgromadzonymi na CinemaConie nowymi fotografiami z planu produkcji. Nie ujawniło także nowych informacji dotyczących fabuły filmu. Zamiast tego, prezes Sony Motion Picture Group powiedział ze sceny lakonicznie:

Właśnie zakończyliśmy produkcję filmu Nintendo "The Legend of Zelda" – opartego na być może najbardziej ukochanej franczyzie gamingowej wszech czasów, która w ciągu czterech dekad sprzedała ponad 180 milionów egzemplarzy gier. Producentem jest sam twórca serii, Shigeru Miyamoto, pracujący wraz z Avim Aradem, a reżyserem Wes Ball, którego ostatni film z serii "Planeta Małp" był hitem kasowym. Film wejdzie na ekrany kin na całym świecie 7 maja 2027 roku. My oraz legiony fanów nie możemy się już doczekać. Adaptacje gier wideo pozostają dla nas priorytetem.



Z okrągłych zdań prezesa Sony Motion Picture Group da się wyciągnąć przekonanie o zasadności mariażu z branżą gier wideo. W ostatnich latach firma gromadziła miliony dolarów na adaptacjach "Uncharted", "Gran Turismo" czy "Until Dawn". Stąd wzięła się ochota na poszerzenie zakresu działań i zawiązanie nieoczywistej współpracy ze swoim rywalem z branży gamingowej, Nintendo, którego adaptacje gier wideo pobijają światowe zestawienia box-office. "Super Mario Bros. Film" zarobił na całym świecie 1,36 miliarda dolarów, gdy jego sequel, "Super Mario Galaxy Film", który trafił do Polski w zeszły piątek, zebrał dotąd ponad 620 milionów dolarów w kinowych kasach. 

"The Legend of Zelda" – o filmie



Przypomnijmy, że role Linka oraz księżniczki Zeldy zagrają kolejno Benjamin Evan Ainsworth i Bo Bragason. Za film odpowiada reżyser cyklu "Więzień labiryntu" Wes Ball oraz scenarzysta "Jurassic World" Derek Connolly

Film "The Legend of Zelda" to kinowa produkcja inspirowana cyklem gier wideo. Pierwsza gra trafiła na rynek w drugiej połowie lat 80. Została stworzona przez Shigeru Miyamoto i Takashiego Tezukę. Od tamtej pory doczekała się wielu kontynuacji. Najnowszą z nich jest "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom".


