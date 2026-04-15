"The Legend of Zelda": Padł ostatni klaps na planie filmu

Plan zamknięty, kamery wyłączone, aktorzy mogą wracać do domu. Zdjęcia do aktorskiej "The Legend of Zelda" właśnie się zakończyły, o czym na trwającym właśnie CinemaConie w Las Vegas poinformował prezes wytwórni Sony. Oznacza to, że ponad rok zajmą niezbędne prace postprodukcyjne, prowadzące do wyczekiwanej premiery filmu 7 maja 2027 roku.
"The Legend of Zelda" kończy zdjęcia!
Mimo zakończenia okresu zdjęciowego, studio nie skorzystało z okazji, żeby podzielić się ze zgromadzonymi na CinemaConie nowymi fotografiami z planu produkcji. Nie ujawniło także nowych informacji dotyczących fabuły filmu. Zamiast tego, prezes Sony Motion Picture Group powiedział ze sceny lakonicznie: Właśnie zakończyliśmy produkcję filmu Nintendo "The Legend of Zelda" – opartego na być może najbardziej ukochanej franczyzie gamingowej wszech czasów, która w ciągu czterech dekad sprzedała ponad 180 milionów egzemplarzy gier. Producentem jest sam twórca serii, Shigeru Miyamoto, pracujący wraz z Avim Aradem, a reżyserem Wes Ball, którego ostatni film z serii "Planeta Małp" był hitem kasowym. Film wejdzie na ekrany kin na całym świecie 7 maja 2027 roku. My oraz legiony fanów nie możemy się już doczekać. Adaptacje gier wideo pozostają dla nas priorytetem.
Z okrągłych zdań prezesa Sony Motion Picture Group da się wyciągnąć przekonanie o zasadności mariażu z branżą gier wideo. W ostatnich latach firma gromadziła miliony dolarów na adaptacjach "Uncharted
", "Gran Turismo
" czy "Until Dawn
". Stąd wzięła się ochota na poszerzenie zakresu działań i zawiązanie nieoczywistej współpracy ze swoim rywalem z branży gamingowej, Nintendo, którego adaptacje gier wideo pobijają światowe zestawienia box-office. "Super Mario Bros. Film
" zarobił na całym świecie 1,36 miliarda dolarów, gdy jego sequel, "Super Mario Galaxy Film
", który trafił do Polski w zeszły piątek, zebrał dotąd ponad 620 milionów dolarów w kinowych kasach.
"The Legend of Zelda" – o filmie
Przypomnijmy, że role Linka oraz księżniczki Zeldy zagrają kolejno Benjamin Evan Ainsworth
i Bo Bragason
. Za film odpowiada reżyser cyklu "Więzień labiryntu
" Wes Ball
oraz scenarzysta "Jurassic World
" Derek Connolly
.
Film "The Legend of Zelda
" to kinowa produkcja inspirowana cyklem gier wideo. Pierwsza gra trafiła na rynek w drugiej połowie lat 80. Została stworzona przez Shigeru Miyamoto
i Takashiego Tezukę
. Od tamtej pory doczekała się wielu kontynuacji. Najnowszą z nich jest "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom
".
