Nowy "Władca Pierścieni" w rękach znanego fana Tolkiena. O czym opowie film?

Trwają prace nad filmem "The Hunt for Gollum", w którym wrócimy do ekranowego Śródziemia. Nie będzie to jedyna okazja na powrót do świata "Władcy Pierścieni". Studio Warner Bros. ogłosiło, że nad jeszcze jednym filmem z uniwersum pracują Stephen Colbert oraz jego syn, scenarzysta Peter McGee.
O czym opowie nowy film ze świata Śródziemia?
Zapowiedź pojawiła się w mediach społecznościowych Warner Bros. i została przedstawiona w formie krótkiego wideo. Na początku głos zabrał Peter Jackson
, który przy okazji nawiązał do "The Hunt for Gollum
". Produkcja, za którą odpowiada Andy Serkis
, ma trafić do kin w 2027 roku. Jackson
zapewnił, że prace idą bardzo dobrze, scenariusz wygląda obiecująco, a on sam spodziewa się udanego filmu.
Chwilę później reżyser ujawnił, że pracuje już nad kolejnym projektem z bardzo wyjątkowym partnerem. Okazał się nim właśnie Colbert
- znany miłośnik twórczości J.R.R. Tolkiena
, który w swoim talk show niejednokrotnie gościł aktorów z obsady "Władcy Pierścieni
" i popisywał się wiedzą o Śródziemiu. Nowy film, roboczo zatytułowany "The Lord of the Rings: Shadows of the Past", ma opierać się na fragmentach powieści "Drużyna Pierścienia", które nie trafiły do ekranizacji z 2001 roku
. Colbert
wyjaśnił, że inspiracją były dla niego wczesne rozdziały książki - od "Trzech to już kompania" po "Mgłę na Kurhanach". Uznał, że można na ich podstawie stworzyć osobną historię, jednocześnie wierną zarówno literackiemu pierwowzorowi, jak i filmowej trylogii. Pomysł rozwinął wspólnie z synem, a następnie - już z Jacksonem
i scenarzystką Philippą Boyens
- pracował nad scenariuszem przez ostatnie dwa lata. Fabuła filmu ma rozgrywać się 14 lat po odejściu Froda. Sam, Merry i Pippin wyruszą w podróż śladami swojej pierwszej wyprawy, podczas gdy córka Sama, Elanor, odkryje sekret, który może rzucić nowe światło na wydarzenia poprzedzające Wojnę o Pierścień.
Dla Colberta to pierwsze podejście do tworzenia wysokobudżetowego widowiska, choć z Jacksonem współpracował już wcześniej - pojawił się epizodycznie w "Hobbicie: Pustkowiu Smauga
" i wyreżyserował krótkometrażówkę osadzoną w Śródziemiu. Boyens współtworzyła scenariusze "Władcy Pierścieni
" i "Hobbita
", a McGee pracował m.in. przy "Gwiezdnych wojnach: Skywalkerze - odrodzeniu".
