Newsy Filmy Nowy "Władca Pierścieni" w rękach znanego fana Tolkiena. O czym opowie film?
Filmy

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Lord+of+the+Rings%3A+Shadows+of+the+Past%22%3A+Stephen+Colbert+i+Peter+McGee+napisz%C4%85+nowy+film+ze+%C5%9Bwiata+%22W%C5%82adcy+Pier%C5%9Bcieni%22-165783
Trwają prace nad filmem "The Hunt for Gollum", w którym wrócimy do ekranowego Śródziemia. Nie będzie to jedyna okazja na powrót do świata "Władcy Pierścieni". Studio Warner Bros. ogłosiło, że nad jeszcze jednym filmem z uniwersum pracują Stephen Colbert oraz jego syn, scenarzysta Peter McGee.    

O czym opowie nowy film ze świata Śródziemia?



Zapowiedź pojawiła się w mediach społecznościowych Warner Bros. i została przedstawiona w formie krótkiego wideo. Na początku głos zabrał Peter Jackson, który przy okazji nawiązał do "The Hunt for Gollum". Produkcja, za którą odpowiada Andy Serkis, ma trafić do kin w 2027 roku. Jackson zapewnił, że prace idą bardzo dobrze, scenariusz wygląda obiecująco, a on sam spodziewa się udanego filmu. 

Chwilę później reżyser ujawnił, że pracuje już nad kolejnym projektem z bardzo wyjątkowym partnerem. Okazał się nim właśnie Colbert - znany miłośnik twórczości J.R.R. Tolkiena, który w swoim talk show niejednokrotnie gościł aktorów z obsady "Władcy Pierścieni" i popisywał się wiedzą o Śródziemiu. Nowy film, roboczo zatytułowany "The Lord of the Rings: Shadows of the Past", ma opierać się na fragmentach powieści "Drużyna Pierścienia", które nie trafiły do ekranizacji z 2001 roku.




Colbert wyjaśnił, że inspiracją były dla niego wczesne rozdziały książki - od "Trzech to już kompania" po "Mgłę na Kurhanach". Uznał, że można na ich podstawie stworzyć osobną historię, jednocześnie wierną zarówno literackiemu pierwowzorowi, jak i filmowej trylogii. Pomysł rozwinął wspólnie z synem, a następnie - już z Jacksonem i scenarzystką Philippą Boyens - pracował nad scenariuszem przez ostatnie dwa lata. 

Fabuła filmu ma rozgrywać się 14 lat po odejściu Froda. Sam, Merry i Pippin wyruszą w podróż śladami swojej pierwszej wyprawy, podczas gdy córka Sama, Elanor, odkryje sekret, który może rzucić nowe światło na wydarzenia poprzedzające Wojnę o Pierścień.

GettyImages-2265494188.jpg Getty Images © Jamie McCarthy


Dla Colberta to pierwsze podejście do tworzenia wysokobudżetowego widowiska, choć z Jacksonem współpracował już wcześniej - pojawił się epizodycznie w "Hobbicie: Pustkowiu Smauga" i wyreżyserował krótkometrażówkę osadzoną w Śródziemiu. Boyens współtworzyła scenariusze "Władcy Pierścieni" i "Hobbita", a McGee pracował m.in. przy "Gwiezdnych wojnach: Skywalkerze - odrodzeniu".

"Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia" - zwiastun



Najnowsze Newsy

Alan Ritchson nie będzie ścigany za bójkę z sąsiadem

2 komentarze
VOD Seriale Filmy

Netflix: Top 10 tygodnia - zespół BTS na topie

VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia - filmowe "Peaky Blinders" liderem

Filmy

Donnie Yen wkrótce wejdzie na plan kolejnego spin-offu "Johna Wicka"

5 komentarzy
Seriale

Laureat Złotego Globu dołącza do obsady "Scooby'ego Doo"

2 komentarze
DVD/Blu-ray Filmy

"Avatar: Ogień i popiół" wyląduje na amerykańskim VOD. Znamy datę

3 komentarze
Seriale Wideo

Znamy bohaterki 5. sezonu "Bridgertonów". Zobacz zapowiedź wideo

10 komentarzy