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"The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum". Andy Serkis zdradza, w jaki sposób zamierza użyć AI

MovieWeb / autor: /
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&quot;The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum&quot;. Andy Serkis zdradza, w jaki sposób zamierza użyć AI
Rozpoczęły się zdjęcia do "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum", pierwszego aktorskiego filmu ze świata Śródziemia od czasu zakończenia trylogii "Hobbit". Reżyserem produkcji jest Andy Serkis, który ponownie wcieli się też w Golluma.

Andy Serkis o swoim podejściu do AI



GettyImages-2273290725.jpg Getty Images © NBC


Akcja filmu rozegra się równolegle do wydarzeń z pierwszej połowy filmu "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia". Fabuła skupi się na poszukiwaniach Golluma prowadzonych przez Aragorna (w którego tym razem wcieli się Jamie Dornan). W związku z powrotem części aktorów znanych z wcześniejszych filmów pojawiły się pytania o wykorzystanie technologii odmładzania cyfrowego. Elijah Wood ponownie zagra Froda, Ian McKellen wróci jako Gandalf, a Lee Pace jako Thranduil

W rozmowie z Variety Serkis został zapytany, czy przy produkcji filmu zostanie wykorzystana sztuczna inteligencja. Aktor i reżyser potwierdził, że owszem, AI będzie częścią procesu odmładzania aktorów, ale nie posłuży do tworzenia całych ujęć. Serkis podkreślił, że chce zachować tradycyjne podejście do realizacji filmu, inspirowane oryginalną trylogią Petera Jacksona. Nie tworzymy w naszym filmie ujęć za pomocą AI. Każde ujęcie powstaje w tradycyjny sposób. Jedną z rzeczy, które naprawdę chciałem zrobić przy tym filmie, było przywrócenie wszystkich tych wspaniałych umiejętności filmowych - od miniatur po charakteryzację - i połączenie ich ze sobą, bo taki jest mój gust. Lubię, kiedy miesza się różne techniki filmowe.

Serkis zaznaczył również, że sztuczna inteligencja może być przydatnym narzędziem, przypominając, że już przy oryginalnym "Władcy Pierścieni" wykorzystano zaawansowaną technologię do stworzenia armii orków. Program MASSIVE pozwalał tysiącom cyfrowych postaci zachowywać się w indywidualny sposób.

W "The Hunt for Gollum" zagrają także między innymi Kate Winslet oraz Anya Taylor-Joy. Premierę wyznaczono na 17 grudnia 2027 roku.

"Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia" - zwiastun



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