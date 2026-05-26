Leo Woodall komentuje angaż do "The Hunt for Gollum". Zagra nową postać

W obsadzie nadchodzącego filmu "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" znalazł się Leo Woodall. Aktor zabrał ostatnio głos na ten temat - w rozmowie z People przyznał, że udział w nowej odsłonie filmowego uniwersum Śródziemia jest dla niego spełnieniem marzeń z dzieciństwa.
Co wiemy o "The Hunt for Gollum"?
Aktor znany między innymi z "Vladimira
", "Białego Lotosu
" i "Jednego dnia
" stwierdził, że wychował się na trylogii "Władca Pierścieni
" Petera Jacksona
: Oglądałem te filmy jako dziecko i widziałem je chyba milion razy, więc możliwość bycia częścią tego świata jest czymś niesamowitym.
Jak można się było spodziewać, Woodall
nie zdradził żadnych nowych szczegółów dotyczących nowej produkcji. Informację o jego angażu Warner Bros. Pictures ujawniło podczas CinemaConu w kwietniu. Aktor wcieli się w Halvarda - nową postać z rodu Dúnedainów, stworzoną specjalnie na potrzeby filmu. Drugim głośnym nowym nabytkiem obsady jest Jamie Dornan
, który zagra Aragorna
, zastępując w tej roli Viggo Mortensena
. W filmie pojawi się również Kate Winslet
jako Marigol.
Do swoich ról z poprzednich filmów powrócą natomiast Andy Serkis
jako Gollum
, Elijah Wood
jako Frodo
, Ian McKellen
jako Gandalf
oraz Lee Pace
jako Thranduil
.
"The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum
" opowie o niebezpiecznej misji Aragorna
, który próbuje odnaleźć Golluma
, zanim ten zdradzi Sauronowi
miejsce pobytu Jedynego Pierścienia. Akcja ma rozgrywać się pomiędzy wydarzeniami z "Hobbita
" i "Drużyny Pierścienia
", a scenariusz powstaje częściowo w oparciu o notatki i dodatki pozostawione przez J.R.R. Tolkiena
.
Za produkcję odpowiadają twórcy trylogii - Peter Jackson
, Fran Walsh
i Philippa Boyens
- natomiast reżyserią zajmuje się sam Andy Serkis.
