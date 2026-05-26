Leo Woodall komentuje angaż do "The Hunt for Gollum". Zagra nową postać

W obsadzie nadchodzącego filmu "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" znalazł się Leo Woodall. Aktor zabrał ostatnio głos na ten temat - w rozmowie z People przyznał, że udział w nowej odsłonie filmowego uniwersum Śródziemia jest dla niego spełnieniem marzeń z dzieciństwa.

Aktor znany między innymi z "Vladimira", "Białego Lotosu" i "Jednego dnia" stwierdził, że wychował się na trylogii "Władca Pierścieni" Petera Jacksona: Oglądałem te filmy jako dziecko i widziałem je chyba milion razy, więc możliwość bycia częścią tego świata jest czymś niesamowitym.

Jak można się było spodziewać, Woodall nie zdradził żadnych nowych szczegółów dotyczących nowej produkcji. Informację o jego angażu Warner Bros. Pictures ujawniło podczas CinemaConu w kwietniu. Aktor wcieli się w Halvarda - nową postać z rodu Dúnedainów, stworzoną specjalnie na potrzeby filmu. Drugim głośnym nowym nabytkiem obsady jest Jamie Dornan, który zagra Aragorna, zastępując w tej roli Viggo Mortensena. W filmie pojawi się również Kate Winslet jako Marigol.

Do swoich ról z poprzednich filmów powrócą natomiast Andy Serkis jako Gollum, Elijah Wood jako Frodo, Ian McKellen jako Gandalf oraz Lee Pace jako Thranduil.

"The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" opowie o niebezpiecznej misji Aragorna, który próbuje odnaleźć Golluma, zanim ten zdradzi Sauronowi miejsce pobytu Jedynego Pierścienia. Akcja ma rozgrywać się pomiędzy wydarzeniami z "Hobbita" i "Drużyny Pierścienia", a scenariusz powstaje częściowo w oparciu o notatki i dodatki pozostawione przez J.R.R. Tolkiena.

Za produkcję odpowiadają twórcy trylogii - Peter Jackson, Fran Walsh i Philippa Boyens - natomiast reżyserią zajmuje się sam Andy Serkis.

