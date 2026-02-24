Newsy "The Madison": Zobacz zwiastun nowego spin-offu "Yellowstone"
Wideo

"The Madison": Zobacz zwiastun nowego spin-offu "Yellowstone"

&quot;The Madison&quot;: Zobacz zwiastun nowego spin-offu &quot;Yellowstone&quot;
źródło: materialy promocyjne
Taylor Sheridan konsekwentnie buduje uniwersum "Yellowstone". Wkrótce na ekrany trafi nowy spin-off –dramat zatytułowany "The Madison", którego gwiazdami są Michelle Pfeiffer i Kurt Russell. Odpowiedzialna za produkcję platforma Paramount+ zaprezentowała teraz pierwszy pełny zwiastun.

Michelle Pfeiffer i Kurt Russell w "The Madison"


Serial "The Madison", wcześniej znanypod tytułem "2024", zadebiutuje na platformie Paramount+ już 14 marca. W Polsce będzie można obejrzeć go na SkyShowtime, ale data premiery nie jest jeszcze znana. Poniżej prezentujemy zwiastun:



Pochodzący z Nowego Jorku Clyburnowie pod przewodnictwem Stacy Clyburn (Pfeiffer) przenoszą się do doliny Madison River w Montanie. Serial zapowiadany jest jako "czułe studium żałoby i relacji międzyludzkich" oraz "głęboka love story połączona z osobistym rodzinnym dramatem o przetrwaniu i zmianie". Ma to być "najbardziej intymne dzieło" scenarzysty Taylora Sheridana. Akcja będzie rozgrywać się "między dwoma światami – pięknymi krajobrazami Montany oraz pulsującą energią Manhattanu". Serial spróbuje odpowiedzieć na pytanie, co sprawia, że rodziny trzymają się razem.

Kurt Russell jako Preston Clyburn w seriali "The Madison"
Patrick J. Adams i Elle Chapman w serialu "The Madison"

W obsadzie znaleźli się również Beau Garrett, Elle Chapman, Patrick J. Adams, Amiah Miller, Alaina Pollack, Ben Schnetzer, Kevin Zegers, Rebecca Spence, Danielle Vasinova, Will Arnett i Matthew Fox.

