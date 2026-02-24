"The Madison": Zobacz zwiastun nowego spin-offu "Yellowstone"

Taylor Sheridan konsekwentnie buduje uniwersum "Yellowstone". Wkrótce na ekrany trafi nowy spin-off –dramat zatytułowany "The Madison", którego gwiazdami są Michelle Pfeiffer i Kurt Russell. Odpowiedzialna za produkcję platforma Paramount+ zaprezentowała teraz pierwszy pełny zwiastun. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Michelle Pfeiffer i Kurt Russell w "The Madison"
Serial "The Madison
", wcześniej znanypod tytułem "2024", zadebiutuje na platformie Paramount+ już 14 marca. W Polsce będzie można obejrzeć go na SkyShowtime, ale data premiery nie jest jeszcze znana. Poniżej prezentujemy zwiastun:
Pochodzący z Nowego Jorku Clyburnowie pod przewodnictwem Stacy Clyburn (Pfeiffer
) przenoszą się do doliny Madison River w Montanie. Serial zapowiadany jest jako "czułe studium żałoby i relacji międzyludzkich" oraz "głęboka love story połączona z osobistym rodzinnym dramatem o przetrwaniu i zmianie". Ma to być "najbardziej intymne dzieło" scenarzysty Taylora Sheridana
. Akcja będzie rozgrywać się "między dwoma światami – pięknymi krajobrazami Montany oraz pulsującą energią Manhattanu". Serial spróbuje odpowiedzieć na pytanie, co sprawia, że rodziny trzymają się razem.
Kurt Russell jako Preston Clyburn w seriali "The Madison"
Patrick J. Adams i Elle Chapman w serialu "The Madison"
W obsadzie znaleźli się również Beau Garrett
, Elle Chapman
, Patrick J. Adams
, Amiah Miller
, Alaina Pollack
, Ben Schnetzer
, Kevin Zegers
, Rebecca Spence
, Danielle Vasinova
, Will Arnett
i Matthew Fox
.