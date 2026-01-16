Newsy Seriale "The Madison": Oto Michelle Pfeiffer i Kurt Russell w uniwersum "Yellowstone"
"The Madison": Oto Michelle Pfeiffer i Kurt Russell w uniwersum "Yellowstone"

Coś dla fanów uniwersum serialu "Yellowstone". Właśnie poznaliśmy nowe szczegóły kolejnego spin-offu serii, "The Madison". Jest świeży opis fabuły oraz pierwsze zdjęcia, na których prezentują się gwiazdy produkcji: Michelle Pfeiffer i Kurt Russell.
    

O czym opowie "Th Madison" z Pfeiffer i Russelem?




Sześcioodcinkowy pierwszy sezon "The Madison" opowie o rodzinie Clyburnów. Na razie nie ujawniono, czy (i jak) będą oni powiązani z familią Duttonów, wokół których kręci się uniwersum "Yellowstone".
     
Pochodzący z Nowego Jorku Clyburnowie pod przewodnictwem Stacy Clyburn (Pfeiffer) przenoszą się do doliny Madison River w Montanie. Serial zapowiadany jest jako "czułe studium żałoby i relacji międzyludzkich" oraz "głęboka love story połączona z osobistym rodzinnym dramatem o przetrwaniu i zmianie". Ma to być "najbardziej intymne dzieło" scenarzysty Taylora Sheridana. Akcja będzie rozgrywać się "między dwoma światami – pięknymi krajobrazami Montany oraz pulsującą energią Manhattanu". Serial spróbuje odpowiedzieć na pytanie, co sprawia, że rodziny trzymają się razem.


W obsadzie są również Beau Garrett, Elle Chapman, Patrick J. Adams, Amiah Miller, Alaina Pollack, Ben Schnetzer, Kevin Zegers, Rebecca Spence, Danielle Vasinova i Matthew Fox.

O czym opowiada "Yellowstone"? Zobacz zwiastun



Serial "Yellowstone" zadebiutował w 2018 roku. Grający główną rolę Kevin Costner został nagrodzony Złotym Globem. Zobaczcie zwiastun: 


John Dutton (Kevin Costner) wraz z rodziną żyją w Montanie, gdzie prowadzą największe ranczo w Stanach Zjednoczonych. O przejęciu cennej farmy myśli wiele potężnych i wpływowych podmiotów min. firma deweloperska prowadzona przez Dana Jenkinsa (Danny Huston) oraz przywódca indiańskiego rezerwatu sąsiadującego z posiadłością Duttonów, Thomas Rainwater (Gil Birmingham). John twardo odpiera kolejne propozycje i stawia czoło podstępnym wrogom. W walce z nimi wspierają go dzieci - prawnik Jamie (Wes Bentley), bizneswoman Beth (Kelly Reilly) oraz stojący zawsze u boku ojca i pracujący z nim na ranczo, Lee (Dave Annable). 

