"The Madison": zwiastun i data premiery nowego spin-offu "Yellowstone"

Paramount+ zaprezentował pierwszy zwiastun "The Madison", czyli kolejnej odsłony niezwykle popularnego ekranowego uniwersum "Yellowstone". 6-odcinkowy serial, w którym główne role zagrali Michelle Pfeiffer i Kurt Russell, zadebiutuje na ekranach 14 marca.
"The Madison": zwiastun
"The Madison": o serialu
"The Madison
" opowie o rodzinie Clyburnów. Na razie nie ujawniono, czy (i jak) będą oni powiązani z familią Duttonów, wokół których kręci się uniwersum "Yellowstone
".
Pochodzący z Nowego Jorku Clyburnowie pod przewodnictwem Stacy Clyburn (Pfeiffer
) przenoszą się do doliny Madison River w Montanie. Serial zapowiadany jest jako "czułe studium żałoby i relacji międzyludzkich" oraz "głęboka love story połączona z osobistym rodzinnym dramatem o przetrwaniu i zmianie". Ma to być "najbardziej intymne dzieło" scenarzysty Taylora Sheridana.
Akcja będzie rozgrywać się "między dwoma światami – pięknymi krajobrazami Montany oraz pulsującą energią Manhattanu". Serial spróbuje odpowiedzieć na pytanie, co sprawia, że rodziny trzymają się razem.
W obsadzie są również Beau Garrett
, Elle Chapman
, Patrick J. Adams
, Amiah Miller
, Alaina Pollack
, Ben Schnetzer
, Kevin Zegers
, Rebecca Spence
, Danielle Vasinova
, Will Arnett
i Matthew Fox
.