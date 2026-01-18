Newsy Seriale Multimedia "The Madison": zwiastun i data premiery nowego spin-offu "Yellowstone"
Paramount+ zaprezentował pierwszy zwiastun "The Madison", czyli kolejnej odsłony niezwykle popularnego ekranowego uniwersum "Yellowstone". 6-odcinkowy serial, w którym główne role zagrali Michelle Pfeiffer i Kurt Russell, zadebiutuje na ekranach 14 marca.

"The Madison": zwiastun




"The Madison": o serialu



"The Madison" opowie o rodzinie Clyburnów. Na razie nie ujawniono, czy (i jak) będą oni powiązani z familią Duttonów, wokół których kręci się uniwersum "Yellowstone".    
     
Pochodzący z Nowego Jorku Clyburnowie pod przewodnictwem Stacy Clyburn (Pfeiffer) przenoszą się do doliny Madison River w Montanie. Serial zapowiadany jest jako "czułe studium żałoby i relacji międzyludzkich" oraz "głęboka love story połączona z osobistym rodzinnym dramatem o przetrwaniu i zmianie". Ma to być "najbardziej intymne dzieło" scenarzysty Taylora Sheridana. Akcja będzie rozgrywać się "między dwoma światami – pięknymi krajobrazami Montany oraz pulsującą energią Manhattanu". Serial spróbuje odpowiedzieć na pytanie, co sprawia, że rodziny trzymają się razem. 



W obsadzie są również Beau Garrett, Elle Chapman, Patrick J. Adams, Amiah Miller, Alaina Pollack, Ben Schnetzer, Kevin Zegers, Rebecca Spence, Danielle Vasinova, Will Arnett i Matthew Fox

