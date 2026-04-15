Newsy Seriale "The Madison" dostał 3. sezon. Michelle Pfeiffer i Kurt Russell powrócą
"The Madison" dostał 3. sezon. Michelle Pfeiffer i Kurt Russell powrócą

https://www.filmweb.pl/news/%22The+Madison%22+dosta%C5%82+3.+sezon.+Michelle+Pfeiffer+i+Kurt+Russell+powr%C3%B3c%C4%85-166105
&quot;The Madison&quot; dostał 3. sezon. Michelle Pfeiffer i Kurt Russell powrócą
Wygląda na to, że serial "The Madison" – nowy serial Taylora Sheridana rozgrywający się w uniwersum "Yellowstone" – zostanie z nami na dłużej. Paramount+ oficjalnie zamówił 3. sezon – i to zanim skończył się 1. Co więcej, sezon 2. został nakręcony już dawno temu i czeka na premierę. 

"The Madison" – Michelle Pfeiffer i Kurt Russell w rolach głównych. O czym jest serial?



"The Madison" zadebiutowało w marcu i z miejsca zyskało dużą popularność – w ciągu pierwszych 10 dni seria przyciągnęła 8 milionów widzów, co przełożyło się na tytuł najchętniej oglądanego debiutu wśród seriali Sheridana na Paramount+. Serial określany jest też jako najbardziej osobisty projekt twórcy "Yellowstone".


Drugi sezon powstał jeszcze przed premierą pierwszego. Wszystko po to, by dopasować zdjęcia do napiętego grafiku Russella.

Fabuła skupia się na rodzinie Clyburnów z Nowego Jorku. Po tragicznej śmierci ojca (Russell) trafiają do Montany – miejsca, które kochał, ale którego oni sami nigdy nie znali. Pierwszy sezon to mieszanka żałoby, rodzinnych napięć i powolnego odkrywania, co tak naprawdę ich tam przyciągnęło.

Na razie nie wiadomo, kiedy zobaczymy 2. sezon. 

TU przeczytacie naszą recenzję 1. sezonu "The Madison".

"The Madison" – zobacz zwiastun




