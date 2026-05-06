Newsy Filmy "The Mandalorian and Grogu": fani chwalą pierwsze 25 minut, ale mają uwagi
Filmy

"The Mandalorian and Grogu": fani chwalą pierwsze 25 minut, ale mają uwagi

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Mandalorian+and+Grogu%22%3A+fani+widzieli+25+minut+filmu+Jona+Favreau.+Jak+wypadaj%C4%85+nowe+Gwiezdne+wojny-166438
&quot;The Mandalorian and Grogu&quot;: fani chwalą pierwsze 25 minut, ale mają uwagi
Po latach oczekiwania "Gwiezdne wojny" wracają na wielki ekran. Do sieci trafiły już pierwsze reakcje na widowisko "The Mandalorian and Grogu", a raczej na jego fragment - wybrani fani i influencerzy mieli okazję zobaczyć pierwsze 25 minut filmu podczas specjalnego pokazu w formacie IMAX.

Favreau uchwycił klimat oryginalnej trylogii?




Opinie są w większości pozytywne - szczególnie jeśli chodzi o samo otwarcie produkcji. Widzowie chwalą dynamiczne sceny akcji oraz skalę widowiska, która ich zdaniem najlepiej wypada właśnie na dużym ekranie. Podkreślano także wywołującą ciarki muzykę autorstwa Ludwiga Göranssona oraz klimat nawiązujący do oryginalnej trylogii i pierwszego sezonu serialu.

Wielu komentujących zwróciło uwagę, że materiały promocyjne - zwiastuny i wcześniej opublikowane fragmenty - pochodzą głównie z początku filmu. Może to oznaczać, że reżyser Jon Favreau ukrywa najważniejsze niespodzianki na później.

Nie zabrakło jednak krytycznych głosów. Część widzów uznała, że produkcja momentami przypomina bardziej rozbudowany odcinek serialu "The Mandalorian" niż pełnoprawne widowisko kinowe na miarę sagi Skywalkerów czy filmu "Łotr 1". Jednocześnie podkreślono, że produkcja nadrabia bohaterami - Din Djarin ma być "najfajniejszy w historii", a Grogu wciąż przyciąga uwagę widzów swoim urokiem.

Część opinii wskazuje, że choć stawka fabularna nie wydaje się szczególnie wysoka (przynajmniej na tym etapie), film przyciąga walorami rozrywkowymi i energią, a pierwsze 25 minut skutecznie buduje zainteresowanie dalszą częścią historii.

"The Mandalorian and Grogu" trafi do kin 22 maja.

"The Mandalorian and Grogu" - zwiastun



Powiązane artykuły The Mandalorian and Grogu

Zobacz wszystkie artykuły

The Mandalorian and Grogu  (2026)

 The Mandalorian and Grogu

The Mandalorian  (2019)

 The Mandalorian

Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja  (1977)

 Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja

Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje  (1980)

 Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje

Najnowsze Newsy

Gry

RIP Copilot

VOD Seriale

Nowy zwiastun "Dutton Ranch". Na SkyShowtime 22 maja

Filmy

Eiza González wcieli się w kulturystkę

2 komentarze
Filmy

Sebastian Stan i Ana de Armas w filmie o aresztowaniu Pinocheta

2 komentarze
Filmy

Autor filmu "Przyjaźń czy kochanie" powróci do kina wojennym romansem

1 komentarz
Filmy

Channing Tatum gwiazdą nowego filmu Charliego Kaufmana

Seriale Festiwale i nagrody Filmy

Golden Trailer Awards 2026. Jakie są najlepsze zwiastuny roku? Znamy nominacje