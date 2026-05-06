"The Mandalorian and Grogu": fani chwalą pierwsze 25 minut, ale mają uwagi

Po latach oczekiwania "Gwiezdne wojny" wracają na wielki ekran. Do sieci trafiły już pierwsze reakcje na widowisko "The Mandalorian and Grogu", a raczej na jego fragment - wybrani fani i influencerzy mieli okazję zobaczyć pierwsze 25 minut filmu podczas specjalnego pokazu w formacie IMAX.
Favreau uchwycił klimat oryginalnej trylogii?
Opinie są w większości pozytywne - szczególnie jeśli chodzi o samo otwarcie produkcji. Widzowie chwalą dynamiczne sceny akcji oraz skalę widowiska, która ich zdaniem najlepiej wypada właśnie na dużym ekranie. Podkreślano także wywołującą ciarki muzykę autorstwa Ludwiga Göranssona
oraz klimat nawiązujący do oryginalnej trylogii i pierwszego sezonu serialu. Wielu komentujących zwróciło uwagę, że materiały promocyjne - zwiastuny i wcześniej opublikowane fragmenty - pochodzą głównie z początku filmu
. Może to oznaczać, że reżyser Jon Favreau
ukrywa najważniejsze niespodzianki na później. Nie zabrakło jednak krytycznych głosów.
Część widzów uznała, że produkcja momentami przypomina bardziej rozbudowany odcinek serialu "The Mandalorian
" niż pełnoprawne widowisko kinowe na miarę sagi Skywalkerów czy filmu "Łotr 1
". Jednocześnie podkreślono, że produkcja nadrabia bohaterami - Din Djarin
ma być "najfajniejszy w historii", a Grogu
wciąż przyciąga uwagę widzów swoim urokiem.
Część opinii wskazuje, że choć stawka fabularna nie wydaje się szczególnie wysoka (przynajmniej na tym etapie), film przyciąga walorami rozrywkowymi i energią, a pierwsze 25 minut skutecznie buduje zainteresowanie dalszą częścią historii.
"The Mandalorian and Grogu
" trafi do kin 22 maja.
