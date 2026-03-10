"The Marshal": Co wiemy o nowym filmie Guya Pearce'a?

Guy Pearce nie narzeka na brak pracy. Niedawno informowaliśmy, że przygotowuje się do roli prezydenta Harry'ego S. Trumana w opowiadającym o konferencji poczdamskiej thrillerze politycznym (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ), a już wkrótce wejdzie na plan nowego filmu. Będzie to nowy projekt Andrew Bairda, z którym miał już okazję współpracować przy "Zone 414". TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Guy Pearce i Andrew Baird łączą siły. Co wiemy o "The Marshal"?
W "The Marshal
" Pearce
wcieli się w szeryfa, który zostaje zwerbowany do udziału w niebezpiecznej operacji prowadzonej przez tajemniczą grupę. Będzie musiał podjąć decyzje, które zaważą na bezpieczeństwie jego najbliższych. Aktualnie trwają poszukiwania odtwórców pozostałych ról.
Prace na planie mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu i potrwają do końca kwietnia. Materiał zostaje zrealizowany w Kanadzie, a dokładnie w miejscowości St. John's (Nowa Fundlandia).
Ostatnie role Guya Pearce'a. "The Brutalist" w podcaście Mam parę uwagGuya Pearce'a
mogliśmy ostatnio zobaczyć m.in. w westernie "Zdążyć przed śmiercią
" oraz wyprodukowanym dla Netfliksa thrillerze psychologicznym "Kobieta z kabiny dziesiątej
". Rola w dramacie "The Brutalist
" przyniosła mu nominację do Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy. Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym o filmie tym rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki:
Skąd znamy Andrew Bairda? Zwiastun thrillera sci-fi "Zone 414"Andrew Baird
to urodzony w Irlandii reżyser i producent. Do tej pory zrealizował thriller sci-fi "Zone 414
" (zwiastun poniżej), akcyjniak "Droga donikąd
" oraz horror "Brzask
"; reżyserował też teledyski m.in. The Weeknda
i grupy Korn
.