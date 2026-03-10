Newsy Filmy "The Marshal": Co wiemy o nowym filmie Guya Pearce'a?
"The Marshal": Co wiemy o nowym filmie Guya Pearce'a?

źródło: Getty Images
autor: JB Lacroix
Guy Pearce nie narzeka na brak pracy. Niedawno informowaliśmy, że przygotowuje się do roli prezydenta Harry'ego S. Trumana w opowiadającym o konferencji poczdamskiej thrillerze politycznym (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ), a już wkrótce wejdzie na plan nowego filmu. Będzie to nowy projekt Andrew Bairda, z którym miał już okazję współpracować przy "Zone 414".

Guy Pearce i Andrew Baird łączą siły. Co wiemy o "The Marshal"?


W "The MarshalPearce wcieli się w szeryfa, który zostaje zwerbowany do udziału w niebezpiecznej operacji prowadzonej przez tajemniczą grupę. Będzie musiał podjąć decyzje, które zaważą na bezpieczeństwie jego najbliższych. Aktualnie trwają poszukiwania odtwórców pozostałych ról.

Prace na planie mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu i potrwają do końca kwietnia. Materiał zostaje zrealizowany w Kanadzie, a dokładnie w miejscowości St. John's (Nowa Fundlandia).

Ostatnie role Guya Pearce'a. "The Brutalist" w podcaście Mam parę uwag


Guya Pearce'a mogliśmy ostatnio zobaczyć m.in. w westernie "Zdążyć przed śmiercią" oraz wyprodukowanym dla Netfliksa thrillerze psychologicznym "Kobieta z kabiny dziesiątej". Rola w dramacie "The Brutalist" przyniosła mu nominację do Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy. Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym o filmie tym rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki:



Skąd znamy Andrew Bairda? Zwiastun thrillera sci-fi "Zone 414"


Andrew Baird to urodzony w Irlandii reżyser i producent. Do tej pory zrealizował thriller sci-fi "Zone 414" (zwiastun poniżej), akcyjniak "Droga donikąd" oraz horror "Brzask"; reżyserował też teledyski m.in. The Weeknda i grupy Korn.


