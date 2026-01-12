"The Mummy" – drastyczna i brutalna! Zobacz zwiastun

W sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź "The Mummy" – początkowo zapowiadanej jako nowa odsłona znanej serii, jednak gdy zaprezentowano 120-minutowy materiał na pokazach testowych, jasne stało się, że film Lee Cronina ("Martwe zło: Przebudzenie"
) to coś zupełnie innego. I bardzo brutalnego. Poznaliśmy też datę premiery.
"The Mummy" 2026 – zobacz pierwszą zapowiedź
Tak jak podawano po pierwszych pokazach, zwiastun zapowiada bardzo drastyczną i makabryczną opowieść – daleką od przygodowego charakteru wcześniejszych filmów z serii.
Pokrywa się to z tym, co o "The Mummy
" mówił sam reżyser jeszcze w 2024 roku: To będzie "Mumia" zupełnie inna od wszystkiego, na co dotąd spoglądały wasze oczy. Kopię głęboko w ziemi, by wskrzesić coś przedwiecznego i bardzo przerażającego.
Plakat zdradza datę premiery. "The Mummy
" trafi do kin 17 kwietnia 2026 roku.
O czym opowiada nowa "Mumia"?
Oficjalny opis fabuły podaje: Młoda córka dziennikarza znika bez śladu na pustyni. Zdruzgotana rodzina jest zszokowana, kiedy osiem lat później dziewczyna się odnajduje. To, co powinno być radosnym wydarzeniem, szybko zmienia się w prawdziwy koszmar.
Z opisów filmu od osób, który były na pokazach testowych, wynika, że dziewczyna pojawia się ponownie na miejscu katastrofy samolotu, który transportował sarkofag. Dodatkowo, zanim zniknęła, dziewczyna miała zostać przeklęta przez tajemniczą kobietę.
W listopadzie ubiegłego roku dziennikarz Daniel Richtman w taki sposób opisywał fabułę filmu: Po tym, jak jego zaginiona córka w tajemniczy sposób powraca po ośmiu latach, ojciec odkrywa, że dziewczyna nosi w sobie ducha starożytnej egipskiej mumii. Gdy zło zaczyna przenikać także do jego drugiego dziecka, mężczyzna musi odprawić śmiertelny rytuał, by je ocalić – nawet jeśli oznacza to, że sam stanie się potworem.
W roli rodziców na ekranie pojawili się Jack Reynor
i Laia Costa
. Dzieci zagrały Shylo Molina
i Emily Mitchell
.