Ten film to "Szklana pułapka" na stadionie. W roli głównej Gerard Butler

Gerard Butler zagra główną rolę w nowym filmie akcji przygotowywanym przez studio Thunder Road - producentów serii "John Wick". Projekt nosi tytuł "The Nest".
Aktor wcieli się w snajpera, który podczas finałów mistrzostw świata w piłce nożnej otrzymuje anonimową groźbę przez radio. Bohater rozpoczyna wyścig z czasem, by uratować swoją rodzinę oraz 70 tysięcy kibiców zgromadzonych na stadionie.
Projekt zostanie zaprezentowany potencjalnym dystrybutorom podczas tegorocznych targów filmowych w Cannes. Budżet filmu ma wynosić od 70 do 80 milionów dolarów, co stawia go wśród największych tegorocznych tytułów sprzedawanych podczas imprezy.
Scenariusz napisał Aaron Benjamin mający na koncie m.in. biograficznego "The Maverick" opowiadającego o okresie niewoli wojennej senatora Johna McCaina. Zdjęcia mają rozpocząć się na początku 2027 roku. Aktualnie trwają poszukiwania reżysera. Butler
od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd kina akcji. Aktor znany jest m.in. z serii "Olimp w ogniu
", "Greenland
", "Skok stulecia
" oraz "Jak wytresować smoka
".
