"The Odyssey": Matt Damon na pierwszym zdjęciu z nowego filmu Christophera Nolana. Wiemy, kogo zagra!

"The Odyssey": Matt Damon jako Odyseusz

"The Odyssey": co wiemy o filmie?

Przypomnijmy, że w imponującej obsadzie " The Odyssey " znaleźli się również m.in. Tom Holland John Leguizamo oraz Charlize Theron Zdjęcia do filmu właśnie się rozpoczęły. Twórcy zawitają z kamerami między innymi do Włoch i Maroka. Premierę zaplanowano na 17 lipca 2026 roku. Ma to być najkosztowniejsza produkcja w całej karierze twórcy " Mrocznego rycerza " i " Oppenheimera ". The Odyssey " będzie adaptacją tytułowego eposu autorstwa Homera. Utwór powstał w okolicach VIII wieku przed naszą erą. Opowiada historię rozgrywającą się po wojnie trojańskiej. Odyseusz był bohaterem konfliktu, ale po jego zakończeniu nie powrócił od razu do ojczyzny. Błąkając się wraz ze swoją załogą po świecie, przeżył wiele niesamowitych przygód i ścierał się z mitycznymi istotami. Tymczasem w Itace jego żona Penelopa musiała odpierać awanse 108 zalotników przekonanych o śmierci Odyseusza. Z kolei dorastający bez ojca młody Telemach za namową Ateny próbował odnaleźć tułającego się po świecie króla.