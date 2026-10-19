"The Office PL" wraca już 6 listopada. Oto zwiastun 6. sezonu

Już od 6 listopada w CANAL+ ponownie będzie można śledzić losy pracowników Kropliczanki. Jak zwykle będzie absurdalnie i śmiesznie, a powiewem świeżości z pewnością stanie się postać ekscentrycznego Roberta, w którego wciela się Michał Sikorski. Tego nie można przegapić!
Najnowszy sezon kultowego już THE OFFICE PL
przyniesie bohaterom nowe wyzwania. Do Kropliczanki zawita Robert, szycha z Warszawy, który wprowadzi spore zamieszania w pracowniczych układach. I chociaż Darek uparcie apeluje o brak zmian, to są one nieuniknione. Bohaterowie serialu staną przed nowymi wyzwaniami, również takimi, które wykraczają poza świat siedleckiego biura. Wciąż będą jednak odzwierciedleniem polskiej codzienności, ponieważ to właśnie ona pisze najdziwniejsze scenariusze.
O czym opowie nowy sezon?
Miało nie być żadnych zmian, ale w Kropliczance właśnie nadchodzą nowe… Do Siedlec przyjeżdża Robert, ekscentryczny pracownik z Warszawy, który szybko wchodzi w biurowe układy i staje się obiektem fascynacji Michała. Pod hasłem „Kropliczanka 2030” zaczyna się walka o wpływy i stanowiska: Michał próbuje utrzymać władzę, Patrycja widzi szansę na zawodowy awans, a Darek znajduje się na życiowym zakręcie. W tle narastają osobiste kryzysy - męskości, relacji i ambicji. W tym biurze nawet poważne sprawy szybko grzęzną w absurdzie, niezręczności i omyłkowo dobranych słowach. Jak zawsze w THE OFFICE PL
– dużo swojskiego cringe’u, celnych obserwacji współczesności i humoru, który brzmi aż nazbyt znajomo.
Za szósty sezon THE OFFICE PL
niezmiennie odpowiada zespół: Maciej Bochniak
(reżyser) oraz scenarzyści – Jakub Rużyłło
, Mateusz Zimnowodzki
pod przewodnictwem Łukasza Sychowicza
. W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka
, Vanessę Aleksander
, Adama Woronowicza
, Kornelię Strzelecką
, Rafała Kowalskiego
, Adama Bobika
, Monikę Kulczyk
, Mateusza Króla
, Monikę Obarę
, Marcina Pempusia
, Jana Sobolewskiego
i Milenę Lisiecką
. Producentem serialu jest Jake Vision DGA Studio, producentką kreatywną Dorota Kośmicka
, a producentem wykonawczym Jan Kępiński
. Producentką ze strony CANAL+ Polska jest Agnieszka Ptaszyńska-Bochniak.
"The Office PL" - zwiastun 6. sezonu