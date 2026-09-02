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"The One About Matthew Perry": Powstanie serial dokumentalny o gwieździe "Przyjaciół"

The Hollywood Reporter / autor: /
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&quot;The One About Matthew Perry&quot;: Powstanie serial dokumentalny o gwieździe &quot;Przyjaciół&quot;
źródło: materialy promocyjne
Jak informuje dziś portal The Hollywood Reporter, niedługo otrzymamy serial dokumentalny o życiu i karierze Matthew Perry'ego. Produkcja poświęcona gwiazdorowi "Przyjaciół" powstanie dla platformy Netflix. Serial trafi na platformę niemal dokładnie w trzecią rocznicę śmierci aktora, który tragicznie zmarł w wieku 54 lat.

Serial o Matthew Perrym – co wiemy?



Dziennikarze donoszą, że produkcja będzie nosiła tytuł "The One About Matthew Perry" i trafi na platformę 27 października tego roku. Według przedstawicieli Netfliksa serial będzie pierwszym tak dogłębnym i szczegółowym dokumentem o ukochanej gwieździe "Przyjaciół", opowiedzianym przez ludzi, którzy znali go najlepiej. Serial będzie składał się z trzech odcinków, a wypowiadać się w nim będą współpracownicy oraz bliscy i przyjaciele Perry'ego. Dziennikarze podkreślają, że w grupie tej znalazła się również siostra zmarłego aktora, Mia Perry Bowick. Poproszona o komentarz, kobieta powiedziała dziennikarzom:

GettyImages-1442402921.jpg Getty Images © Phillip Faraone


Potrzebowałam czasu, aby poczuć prawdziwą gotowość na podzielenie się tymi wspomnieniami i opowiedzenie o tym, jak to było kochać Matthew w całej złożoności jego życia – widzieć w nim pełnego człowieka, a nie tylko Chandlera i nie tylko kogoś, kto zmagał się z uzależnieniem. Mój brat ukształtował to, kim dziś jestem, kim staram się być oraz pracę, której poświęciłam życie. Matthew miał piękne serce i wspaniałego ducha. Nawet w najmroczniejszych momentach potrafił rozbawić i sprawić, że czułeś się kochany. Mam nadzieję, że ten serial da wszystkim, którzy go kochali – osobiście lub z daleka – głębsze zrozumienie tego, kim naprawdę był. A także dziedzictwa, które po sobie pozostawił.

Reżyserką "The One About Matthew Perry" została Mary Robertson. Jej ostatnim projektem jest miniserial dokumentalny pod tytułem "Cisza na planie: mroczna strona dziecięcej telewizji". Twórczyni zostanie także producentką serialu z ramienia własnej firmy Maxine Productions, która jest częścią Sony Pictures Television.

"Przyjaciele" – zwiastun odcinka specjalnego po latach


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