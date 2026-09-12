Newsy PLOTKA: Lily McInerny zastąpiła Sadie Soverall na planie "The Origin of the World"?
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PLOTKA: Lily McInerny zastąpiła Sadie Soverall na planie "The Origin of the World"?

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22The+Origin+of+the+World%22%3A+Czy+Lily+McInerny+zast%C4%85pi%C5%82a+Sadie+Soverall+Brady+Corbet+kr%C4%99ci+w+Portugalii-168571
PLOTKA: Lily McInerny zastąpiła Sadie Soverall na planie &quot;The Origin of the World&quot;?
źródło: Getty Images
autor: Dia Dipasupil
Brady Corbet, twórca monumentalnego "The Brutalist", pracuje aktualnie na planie nowego ambitnego projektu – "The Origin of the World". Pogłoską dotyczącą niespodziewanych zmian w obsadzie podzielił się blog World of Reel.

Zmiany w obsadzie nowego filmu Brady'ego Corbeta


Według niepotwierdzonych informacji grająca główną rolę w "The Origin of the World" Sadie Soverall (na zdjęciu niżej) zrezygnowała z udziału w projekcie. Corbet miał zaangażować na jej miejsce Lily McInerny (na zdjęciu wyżej), która podobno przyleciała już do Portugalii, gdzie powstaje materiał, i niemal natychmiast rozpoczęła prace na planie. 

GettyImages-2280716025.jpg Getty Images © Slaven Vlasic

Po zakończeniu zdjęć w Portugalii ekipa przeniesie do RPA, gdzie powstanie reszta materiału. W obsadzie znaleźli się też Michael Fassbender, Cate Blanchett, Selena Gomez i Joe Alwyn. Corbet kręci film niezależnie, bez wsparcia żadnej wytwórni. O fabule wiadomo niewiele. Reżyser ujawnił, że akcja filmu będzie toczyła się na przestrzeni 150 lat. Najwięcej czasu poświęca latom 70. XX wieku. Dzieło ma poruszać dwa tematy: imigracji w północnej Kalifornii oraz amerykańskiego mistycyzmu i okultyzmu (Corbet współpracuje z Mitchem Horowitzem, historykiem okultyzmu).

Skąd znamy Sadie Soverall?


Sadie Soverall to urodzona w Wielkiej Brytanii aktorka znana m.in. z serialu "Przeznaczenie: Saga Winx" czy takich filmów jak "Little Bone Lodge", "Saltburn" czy "Tuż po zmroku". W tym roku na ekrany trafiły trzy tytuły z jej udziałem: serial "Każdy kolejny rok", komedia romantyczna "Finding Emily" i dramat biograficzny "Elsinore", który zadebiutował na festiwalu w Telluride, a wkrótce będzie wyświetlany w Toronto. 

Skąd znamy Lily McInerny? Zobacz zwiastun filmu "Witaj, smutku"


Lily McInerny to amerykańska aktorka. Zadebiutowała w 2022 roku występem w prezentowanym na festiwalu Sundance dramacie "Palmy i słupy". W jej CV znajdziemy też prezentowany na festiwalu w Toronto melodramat "Witaj, smutku" (zwiastun poniżej). Podczas tegorocznej edycji imprezy odbędzie się premiera nowego filmu z jej udziałem – dramatu "Magazine". 



"The Brutalist" w podcaście Mam parę uwag


Aktualnie filmografię Brady'ego Corbeta zamyka dramat "The Brutalist". W 2024 roku został on nagrodzony trzema Oscarami: dla najlepszego aktora pierwszoplanowego (Adrien Brody) oraz za muzykę i zdjęcia. Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym rozmawiają o nim Julia Taczanowska i Jakub Popielecki:


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