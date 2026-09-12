PLOTKA: Lily McInerny zastąpiła Sadie Soverall na planie "The Origin of the World"?

Brady Corbet, twórca monumentalnego "The Brutalist", pracuje aktualnie na planie nowego ambitnego projektu – "The Origin of the World". Pogłoską dotyczącą niespodziewanych zmian w obsadzie podzielił się blog World of Reel.
Zmiany w obsadzie nowego filmu Brady'ego Corbeta
Według niepotwierdzonych informacji grająca główną rolę w "The Origin of the World
" Sadie Soverall
(na zdjęciu niżej) zrezygnowała z udziału w projekcie. Corbet
miał zaangażować na jej miejsce Lily McInerny
(na zdjęciu wyżej), która podobno przyleciała już do Portugalii, gdzie powstaje materiał, i niemal natychmiast rozpoczęła prace na planie.
Getty Images © Slaven Vlasic
Po zakończeniu zdjęć w Portugalii ekipa przeniesie do RPA, gdzie powstanie reszta materiału. W obsadzie znaleźli się też Michael Fassbender
, Cate Blanchett
, Selena Gomez
i Joe Alwyn
. Corbet
kręci film niezależnie, bez wsparcia żadnej wytwórni. O fabule wiadomo niewiele. Reżyser ujawnił, że akcja filmu będzie toczyła się na przestrzeni 150 lat. Najwięcej czasu poświęca latom 70. XX wieku. Dzieło ma poruszać dwa tematy: imigracji w północnej Kalifornii oraz amerykańskiego mistycyzmu i okultyzmu (Corbet
współpracuje z Mitchem Horowitzem, historykiem okultyzmu).
Skąd znamy Sadie Soverall?Sadie Soverall
to urodzona w Wielkiej Brytanii aktorka znana m.in. z serialu "Przeznaczenie: Saga Winx
" czy takich filmów jak "Little Bone Lodge
", "Saltburn
" czy "Tuż po zmroku
". W tym roku na ekrany trafiły trzy tytuły z jej udziałem: serial "Każdy kolejny rok
", komedia romantyczna "Finding Emily
" i dramat biograficzny "Elsinore
", który zadebiutował na festiwalu w Telluride, a wkrótce będzie wyświetlany w Toronto.
Skąd znamy Lily McInerny? Zobacz zwiastun filmu "Witaj, smutku"Lily McInerny
to amerykańska aktorka. Zadebiutowała w 2022 roku występem w prezentowanym na festiwalu Sundance dramacie "Palmy i słupy
". W jej CV znajdziemy też prezentowany na festiwalu w Toronto melodramat "Witaj, smutku
" (zwiastun poniżej). Podczas tegorocznej edycji imprezy odbędzie się premiera nowego filmu z jej udziałem – dramatu "Magazine".
"The Brutalist" w podcaście Mam parę uwag
Aktualnie filmografię Brady'ego Corbeta
zamyka dramat "The Brutalist
". W 2024 roku został on nagrodzony trzema Oscarami: dla najlepszego aktora pierwszoplanowego (Adrien Brody
) oraz za muzykę i zdjęcia. Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym rozmawiają o nim Julia Taczanowska i Jakub Popielecki: