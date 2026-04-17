Gwiazda Disneya w nowym filmie twórcy "The Brutalist"

Na blog World of Reel trafiła garść aktualizacji dotyczących nowego projektu Brady'ego Corbeta. Autor "The Brutalist" zapowiada, że horror / western "The Origin of the World" ma trwać cztery godziny i będzie wyświetlany z kategorią X, co oznacza film wyłącznie dla widzów dorosłych.
Co wiemy o nowym filmie Brady'ego Corbeta?
Scenariusz "The Origin of the World
" liczy aktualnie 200 stron (dla porównania trwający 3,5 godziny "The Brutalist
" powstał na bazie tekstu mającego 150 stron). Corbet
planuje kręcić na taśmie 65 mm. Zdjęcia zajmą 50 dni, a materiał powstanie w Portugalii i RPA. Jedną z ról ma zagrać Selena Gomez
, ale nie ujawniono szczegółów dotyczących jej postaci.
Getty Images © Christopher Polk/2026GG
Selena Gomez podczas tegorocznej gali rozdania Złotych Globów
Reżyser ujawnił, że akcja filmu będzie toczyła się na przestrzeni 150 lat, choć najwięcej czasu poświęca latom 70. XX wieku. Dzieło ma poruszać dwa tematy: imigracji w północnej Kalifornii oraz amerykańskiego mistycyzmu i okultyzmu (Corbet
współpracuje z Mitchem Horowitzem, historykiem okultyzmu).
"The Brutalist" w podcaście Mam parę uwag
Aktualnie filmografię Brady'ego Corbeta
zamyka dramat "The Brutalist
". W 2024 roku został on nagrodzony trzema Oscarami: dla najlepszego aktora pierwszoplanowego (Adrien Brody
) oraz za muzykę i zdjęcia. Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym rozmawiają o nim Julia Taczanowska i Jakub Popielecki:
Ostatnie role Seleny Gomez. Zobacz zwiastun "Zbrodni po sąsiedzku"
Selenę Gomez mogliśmy ostatnio zobaczyć w musicalu "Emilia Pérez
" oraz serialach "Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział
" i "Zbrodnie po sąsiedzku
" (poniżej zwiastun piątego sezonu). Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy m.in. dramat biograficzny "In the Shadow of the Mountain
" oraz thriller "Spiral".