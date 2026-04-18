Nadchodzi Fantom! Prekursor "Batmana" i "Iron Mana" doczeka się własnego serialu

Reginald Hudlin pracuje nad aktorskim serialem zainspirowanym komiksem "The Phantom". Projekt jest na wczesnym etapie rozwoju.
Kim jest Fatom? Superbohater zmierza na ekran
Fantom to bohater stworzony przez Lee Falka. Zadebiutował on w lutym 1936 roku i jest uznawany za pierwszego komiksowego superbohatera, prekursora takich postaci jak Batman
czy Iron Man
. Początkowo jego przygody ukazywały się w prasie. W latach 40. paski komiksowe zebrano i opublikowano przez Ace Comics. W kolejnych dekadach Fantom doczekał się serii zeszytów wydawanych m.in. przez Marvel Comics i DC Commics.
Fantom wywodzi się z fikcyjnego afrykańskiego kraju Bangalla, gdzie funkcjonuje jako stojący na straży sprawiedliwości obrońca uciśnionych. Choć powszechnie wierzy się, że jest on nieśmiertelny, w rzeczywistości za jego maską – przekazywaną z pokolenia na pokolenie – kryją się różne osoby. W 1996 roku jego przygody doczekały się filmowej adaptacji. W tytułowego bohatera – 21. Fantoma Kita Walkera – wcielił się Billy Zane
, któremu partnerowali m.in. Kristy Swanson
, Treat Williams
i James Remar
.
Reginald Hudlin na premierze serialu "Podbijając Hollywood"
Szczegóły fabuły trzymane są na razie w tajemnicy. Wiadomo, że Hudlin
ma pełnić obowiązki reżysera i producenta serialu.
Reginald Hudlin
to amerykański reżyser, scenarzysta, producent i aktor. Zadebiutował w 1990 roku komedią "Prywatka
". W jego CV znajdziemy też takie filmy jak "Bumerang
", "Wielka biała pięść
", "Zalotnik w akcji
", "Kto pierwszy, ten lepszy!
", "Marshall
", "Ojciec chrzestny czarnej muzyki
", "Sidney Poitier
" (zwiastun poniżej) czy "Świąteczna Aleja
". Pracował też przy licznych serialach, m.in. "The Bernie Mac Show
", "Biuro", "Współczesna rodzina
", "Czarny poniedziałek
", a ostatnio "Podbijając Hollywood
".