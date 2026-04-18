"The Pitt": Spin-offu o nocnym dyżurze nie będzie. Ale ktoś przejdzie na dzienną zmianę

Wielu fanów "The Pitt" i marzy, by spędzić więcej czasu z lekarzami pracującymi na nocnym dyżurze. Twórcy najwyraźniej są świadomi tych oczekiwań. I mają dla swoich widzów dobrą i złą wiadomość.
Co czeka nas w 3. sezonie "The Pitt"?
W rozmowie z Deadline Noah Wyle
, odtwórca roli dr. Michaela Robinavitcha i jeden z producentów wykonawczych serialu "The Pitt
", ujawnił, że jest mało prawdopodobne, aby serial doczekał się spin-offu opowiadającego o ekipie pracującej na nocnym dyżurze. Wszystko jest możliwe, ale to mało prawdopodobne
– powiedział.
Shawn Hatosy i Ayesha Harris jako dr Jack Abbot i dr Parker Ellis w serialu "The Pitt"
Choć informacja ta za pewnością nie spotka się z entuzjazmem ze strony fanów, są i dobre wiadomości. Twórcy mają inny pomysł na rozwinięcie wątków bohaterów. W trzecim sezonie planują dać więcej czasu granej przez Ayeshę Harris
dr Parker Ellis – bohaterce pracującej w szpitalu w Pittsburgu na nocnej zmianie. Doktor Ellis będzie teraz pracowała za dnia
– zapowiedział showrunner R. Scott Gemmill
.
Dr Michael "Robby" Robinavitch (Noah Wyle
), który wciąż odczuwa skutki pandemii i straty ukochanego mentora, wita nową grupę studentów medycyny i stażystów na niedostatecznie obsadzonym i przepełnionym oddziale ratunkowym w Pittsburgh Trauma Medical Center, pieszczotliwie nazywanym "The Pitt".